Der Stadtgarten in Bottrop ist ein beliebter Treffpunkt auch für Jugendliche.

Stadtleben Jugendliche achten auf Gleichaltrige in Bottroper Parks

Bottrop. Aktion Sommerparty: Ehrenamtliche behalten Bottrops Parks im Auge. Junge Besucher erhalten von Gleichalterigen Mülltüten, Ascher oder Kondome.

Verglichen mit Parks in einigen Nachbarstädten geht es in Bottrops Grünen Lungen und auch im Stadtgarten recht gesittet zu. Grillen ist verboten. Müll- und Partyorgien sind hier eher nicht an der Tagesordnung. Aber jedes gute Miteinander im öffentlichen Raum kommt nicht ganz ohne Regeln aus. Das wissen auch die Ehrenamtlichen der Aktion „Sommerparty“, die der Fachbereich Jugend und Schule und die Jugendhilfe Bottrop e.V. organisiert. Die Ehrenamtlichen sind jetzt wieder unterwegs.

Seit zehn Jahren gibt es diese Aktion: Ausgebildete junge Erwachsene sind seit Mai wieder für das Projekt im Einsatz. Sie verteilen im Stadtgarten, Ehrenpark und Batenbrockpark Infoflyer, der von Jugendlichen mitentwickelt wurde, mit hilfreichen Tipps für einen risikoarmen Verlauf des Aufenthalts und des Feierns und mit Notfallnummern, falls Unterstützung notwendig wird. Sie geben aber auch nützliches Equipment wie Müllbeutel, Kondome und Aschenbecher kostenlos ab.

Neben dem Infoflyer gehören auch Utensilien wie Aschenbecher oder Kondome zur Ausstattung, die die ehrenamtlichen Peers an gleichalterige Jugendliche in Bottroper Parks bei Bedarf verteilen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das Projekt setzt dabei ganz auf den Kontakt von Gleichaltrigen zu Gleichaltrigen. Von sogenannten Peers wird die Unterstützung eher angenommen und verstanden, als wenn Erwachsene auf die Risiken des Feierns hinweisen. „Die Peers werden ‚auf gleicher Augenhöhe‘ wahrgenommen, sie haben einen besseren Draht zu den Nutzern der Grünanlage und die Aktion ist so eindeutig wirksamer“, sagt Nina Heithausen vom Jugendamt der Stadt.

Es geht auch um Konfliktvermeidung mit andere Nutzern der Bottroper Parks

Konflikte mit anderen Parkbesuchern, Lärm- und Müllbelästigungen oder der Gebrauch von Rauschmitteln stellen „Risiken“ dar. Um diese zumindest zu minimieren, wurde 2003 das Projekt Sommerparty entwickelt. „Mit dem Projekt wollen wir die Jugendlichen begleiten und Feierrisiken minimieren. Die Nutzung des öffentlichen Raums ist auch für Jugendliche ein wichtiges Recht“, so Irena Wabnitz von der Fachstelle für Prävention des Vereins Jugendhilfe Bottrop.

Kubilay Ceper, einer der Peers, stellt im Vergleich der letzten Jahre fest: „Die Gruppen kleiner geworden und die jungen Menschen halten sich weniger im Stadtgarten auf.“ „Die Leute freuen sich immer über die Sachen und erkennen uns schon von Weitem, manche sprechen uns auch sofort an und fragen nach den Müllbeuteln oder den Aschenbechern“, so Dilara Ceper, ebenfalls Peer. Ceren Örde ergänzt: „Natürlich brauchen wir angenehmes Wetter. Es macht Spaß, denen, die dort chillen, zur Seite zu stehen oder mit ihnen in Kontakt zu kommen.“

Wer mitmachen will, kann die Ehrenamtlich gerne ansprechen oder sich direkt an den Jugendhilfe Bottrop e.V. wenden: jugendhilfe-bottrop-ev.de oder bei Nina Heithausen vom Jugendreferat melden: nina.heithausen@bottrop.de.

