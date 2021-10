Jugendkloster Kirchhellen: Kinder lieben das Ferienangebot

Weihnachten steht bald vor der Tür. Deshalb basteln Nele und Julia in den Räumen des Jugendklosters in Kirchhellen Rentiere aus Holz.

Kirchhellen. Jungen und Mädchen sind begeistert vom Workshop in den Herbstferien. Hautnah erleben sie die Natur der Jahreszeit inkl. Zeltplatz und Lagerfeuer.

Im Jugendkloster Kirchhellen ist wie immer in den Ferien besonders viel los. Zu den Aktionen in der ersten Ferienwoche haben sich 20 Kinder aus dem Dorf und aus Gladbeck angemeldet. Sie erwartete ein buntes Programm rund um das Thema „Natur im Herbst“ mit viel Spiel, Gemeinschaft und verschiedenen Bastelaktionen.

„Die Kinder bekommen aber kein unabänderliches Programm vorgesetzt, sondern bestimmen mit über den Ablauf“, erläutert Ökonomin Hildegard Kückelmann. Unter der Leitung von Pater Francis Da Cunha werden viel Spiel, Spaß und Bewegung angeboten. Unterstützt wird er von Novi Giza, Mitarbeiterin des Kulturzentrums der Redemptoristen in Indonesien, die für 2 Jahre nach Deutschland gekommen ist, und weiteren engagierten „Teamern“. „Wir machen alles Mögliche“, erklärt der 12-jährige Max, der kurze Zeit später „Das ist ein Schwein“, ruft und auf ein halbfertiges Gebilde aus Ästen zeigt.

Die Kinder sind begeistert vom Programm

Emma, Jakob, Lara und Ben posieren mit ihren selbst gebastelten Masken auf dem Hof des Jugendklosters. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Käthe (8) und Ben (7) schleifen Beine für einen Hirsch. Es riecht nach frischem Holz und Sägespänen. Unter ehrenamtlicher Anleitung von Tischler Peter Rommerswinkel, der beim Sägen, Bohren und Schleifen Tipps anbietet und auch tatkräftig hilft, werden Eulen, Wildschweine und Hirsche aus Naturmaterialien gebastelt. Nele und Julia haben auf dem Gelände nach geeigneten Zweigen für Hirschgeweihe gesucht. Ihnen macht das Basteln am meisten Spaß. In Kartonlandschaften stehen große Spinnen aus Tannenzapfen und Trinkhalmen. Beim „Natur-on-Tour-Mobil“ der Kreisjägerschaft gab es Anschauungs- und Anfassunterricht mit Tierpräparaten, Fellen und landwirtschaftlichen Produkten.

Auch Bewegung ist Trumpf in dieser Woche, Fußball, Tennis und Tischtennis sind dabei besonders beliebt. „Kickerexperte“ ist Maximilian, der aber auch in einem grellbunten Gerät mit Handantrieb über den Hof saust: „ Das geht fast wie Rudern.“ Angebote zu Spielen, Gesang, Tanz oder Schwungtuch mit Ball ergänzen das umfangreiche Programm. Sara (10) war schon mehrfach im Jugend-Kloster und findet alles: „Sehr, sehr, sehr gut.“ Für sie ist besonders wichtig, dass sie hier immer neue Freunde kennen lernt.

Jugendhaus wird kurzerhand zum Zeltlager

Bei einem Programmpunkt sind sich alle Kinder einig: Das Essen aus der Klosterküche wird lauthals gelobt. Am Abschluss am Freitag wird das Mittagessen mit Folienkartoffeln, Würstchen und Stockbrot am großen Lagerfeuer zubereitet und eingenommen. Eine Talentshow rundet die Woche ab.

Kreativität und Handarbeit sind gefragt: Max bastelt im Jugendkloster von Kirchhellen in der Workshop-Woche ein Schwein aus Holz. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Am letzten Wochenende begaben sich 20 Jugendliche auf einen Zeltlager-Wochenendtrip: „Wir erleben Indonesien!“ Weil Outdoor-Zelten in dieser Jahreszeit nicht unproblematisch ist, wurde kurzerhand der Lagerplatz ins Erdgeschoss des Jugendhauses verlegt. Dort baute man die Zelte auf - ausgestattet mit Isomatten und Schlafsack. Ein künstliches Lagerfeuer sorgte für die Atmosphäre.

Neuer Pater aus Indonesien kündigt sich an

Nach dem Holzsammeln wurde am „richtigen“ Außenfeuer indonesisch gekocht. Masken wurden hergestellt und selbstgebastelte landestypische Instrumente wie die „Regenmacher“ unterstützten die traditionellen Tänze und Lieder. Ein kleiner Sprachkurs vermittelte Alltagskenntnisse der indonesischen Sprache.

Der Abschluss wurde am Sonntag gemeinsam mit den Eltern mit Gesang, Tanz und Gebet gefeiert. Das Jugendkloster freute sich besonders über die notwendige Verstärkung: Seit acht Monaten gehört Pater Gabriel, Priester aus Indonesien, zur Gemeinschaft. Er war 2018 mit einer Studentengruppe aus seiner Heimat in Kirchhellen und hat sich entschlossen, im Dorf zu leben. Ein weiterer indonesischer Pater ist bereits angekündigt. Und ein freiwilliger Mitarbeiter aus Argentinien macht das Jugendkloster bald noch internationaler.

Neue Light-Show im Dezember Nach der Licht-Show im letzten Jahr im Jugendkloster wird in Kooperation mit dem Vestischen Gymnasium und der Gemeinde die neue Light-Show „Licht und Leben“ am 10. und 11. Dezember in der Pfarrkirche St. Johannes installiert. Das Jugendkloster ist eine Niederlassung der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit. Das Jugendkloster bedankt sich für die Spenden für neue Spielgeräte beim Verein Philipp Neri und der Volksbank.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop