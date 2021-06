Jugendkirche startet für Kirchhellener Gottesdienst-Streams

Bottrop. An den neuen Gottesdiensten für junge Leute hat ein Team Monate lang gearbeitet. So können Kirchhellener freitags vor Ort oder online mitfeiern.

Mit und für junge Menschen wird in der Jugendkirche Münster weiter experimentiert: Im Zuge eines neuen Gesamtkonzeptes, an dem das Team seit mehreren Monaten arbeitet, beginnt am nächsten Freitag, 18. Juni, um 19.30 Uhr eine Gottesdienst-Reihe unter dem Titel „Celebrate“. An fünf Freitagabenden in Folge sind Jugendliche eingeladen, vor Ort in der Jugendkirche den Gottesdienst oder von Zuhause aus per Stream im Internet mitzufeiern.

„Wir haben gemeinsam mit jungen Engagierten ein Gottesdienst-Angebot entwickelt, das junge Menschen ansprechen soll – auch liturgisch“, sagt Eva Brambrink, pastorale Mitarbeiterin in der Jugendkirche. Mit Hilfe kreativer Methoden seien Ideen gesammelt worden, die die Wünsche und Ansprüche der Jugendlichen miteinbeziehen.

Livestreams: Gottesdienste neu denken

Es geht darum, Gottesdienste neu zu denken, moderne Formate auszuprobieren und mit ansprechender Musik zu gestalten. Der Auftakt-Gottesdienst am 18. Juni steht unter der Überschrift #pureemotions. Die Reihe endet mit dem Gottesdienst am 16. Juli.

Im Internet kann die Reihe unter live.jugendkirchemuenster.de verfolgt werden. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es auf dem Instagram-Kanal der Jugendkirche „jugendkirche.muenster“ und auf der Homepage www.jugendkirche-muenster.de.

