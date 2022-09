Jetzt gibt es mehr Pausenspaß an Kirchhellener Grundschule

Der Förderer aus Kirchhellen: Philipp Neri

Philipp Neri ist ein 2004 gegründeter Verein zur Förderung der Interessen von Jugendlichen in und rund um Kirchhellen. Bis Ende 2016 war der Verein in der Durchführung eigener Projekte selbst tätig, etwa mit dem mobilen Klettergerüst am Jugendkloster.

An Begegnungsorten in Kirchhellen wurden Jugendliche in der Aufsuchenden Jugendarbeit von Sozialarbeitern begleitet. In Bewerbungstrainings und Ausbildungshilfen erlebten sie Rückenwind für ihren Start in das Berufsleben. In vertraulichen Gesprächen erhielten sie Rat und Hilfe. 2016 entstand durch die Förderung des Vereins die Skateranlage hinter der Bezirkssportanlage an der Loewenfeldstraße.

2017 erfolgte eine Neuausrichtung weg von der eigenständigen Durchführung und hin zur Förderung von Projekten in der Jugendsozialarbeit, der Jugendbildung, der Jugendpastoral und der Jugendkultur. Und zwar nicht nur in Kirchhellen: 2001 sponserte der Verein 30 iPads für das Bürgerbüro Batenbrock, die die Geräte ausliehen an Schüler der Janusz- Korczak- Gesamtschule zur Unterstützung des Homeschoolings in Coronazeiten. Im September 2021 sponserte der Verein das „grüne Klassenzimmer“ auf dem Schulhof der Willy-Brandt-Gesamtschule.

In Kirchhellen möblierte der Verein 2020 den Schulhof des Schulzentrums gemeinsam mit Stadt, Bezirksvertretung, dem Förderverein des Vestischen und der Vereinten Volksbank.

Die Mitglieder, Spender und Kooperationspartner werden auch in Zukunft mit diesem Verein für die Jugendarbeit in allen Ortsteilen Kirchhellens aktiv sein und ausgewählte Projekte fördern.