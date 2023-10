Jetzt bewerben: Land gibt Geld für Bottroper Ehrenamtliche

Bottrop. Stadt ruft Vereine und Initiativen auf: Bewerbt euch um Förderung aus einem Landesprogramm. Die Frist dafür endet am 1. November.

Engagierte, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen in Bottrop können noch bis zum 1. November einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Landesprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ stellen. Dafür stellt das Land zwei Millionen Euro zur Verfügung. Bottrop erhält aus dem Programm 19.000 Euro Fördermittel.

+++Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Mit einem Festbetrag von je 1000 Euro werden Maßnahmen gefördert, die sich an einem Schwerpunktthema orientieren und sich durch bürgerschaftliches Engagement auszeichnen. Passend zum diesjährigen Motto »Zukunft gestalten – nachhaltiges Engagement fördern« sind ökologisch nachhaltige Projekte, wie beispielsweise die Einrichtung und der Betrieb eines Repair-Cafés, eine Nachhaltigkeitsberatung für Vereine und Vereinsmitglieder, die Betreuung von Foodsharing-Angeboten oder der Aufbau eines Gemeinschaftsgartens in der Nachbarschaft denkbar.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Antragsberechtigt sind neben Vereinen und Stiftungen auch Initiativen. So können auch Nachbarschaftsinitiativen, die etwas für die Gemeinschaft im Stadtteil initiieren möchten, einen Antrag einreichen. Informationen zum Förderprogramm und zur Antragstellung können im Netz auf engagiert-in-nrw.de abgerufen werden. Die Antragstellung ist über das Portal https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement

Die Antragsstellung wird in Bottrop über den Sport- und Bäderbetrieb abgewickelt. Dort steht Nina Heithausen als Ansprechperson telefonisch unter 02041 704218 oder via E-Mail an nina.heithausen@bottrop.de zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop