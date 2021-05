Jazz-Livestream aus dem Bottroper Filmforum

Bottrop. Die Konzertreihe in Bottrops einzigem Kino trotzt der Corona-Pandemie. Der Auftritt des Trios Kairos wird kostenlos gestreamt.

Noch fallen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie Konzerte mit Publikum aus. Auftritte gibt es aber dennoch, auf dem digitalen Weg. Auch das nächste Konzert in der Reihe „Jazz im Filmforum“ mit dem Trio „Kairos“ wird ein weiteres Mal als kostenloser Livestream präsentiert.

Kairos - den günstigen Augenblick ergreifen

Johannes Maas (Gitarre), Veit Steinmann (Cello) und Philipp Klahn am Schlagzeug feiern in der nächsten Woche für und mit ihrem Publikum den Augenblick - denn Kairos, die namensgebende Gestalt aus der griechischen Mythologie, verkörpert den „entscheidenden günstigen Augenblick“, den es aktiv zu ergreifen gilt. Ein passendes Motto für eine Band, die davon lebt, Musik gemeinsam im Hier und Jetzt zu gestalten und das Publikum an dem spannenden Prozess mit starken Melodien und subtilen Klangfarben teilhaben zu lassen.

Bottrops junge Jazz-Reihe geht weiter

In ihren Kompositionen lassen sich Kairos vom Erbe weltweiter Musiktradition inspirieren. So treffen starke Melodien auf subtile Klangfarben und treibende Rhythmen. Das Cello, das den sonst zumeist im Jazz üblichen Kontrabasses ersetzt, ist mitverantwortlich für den lyrischen und facettenreichen Klang des Trios und eröffnet neue Klangmöglichkeiten innerhalb der kompakten Triobesetzung.

Donnerstag, 27. Mai, Livestream ab 20 Uhr. Hier geht’s zum Livestream: bottrop.de/kulturlivestream

