Jahrgänge 1946 und 1947 können bald Impftermine vereinbaren

Bottrop. Ab Montag können Bottroper, die 1946 oder 1947 geboren sind, ihren Corona-Impftermin vereinbaren. Darauf weist die Stadt jetzt hin.

Die Impfkampagne in Bottrop schreitet voran. Ab Montag, 19. April können nun auch auf diejenigen, die in den Jahren 1946 oder 1947 geboren wurden, einen Termin zur Corona-Impfung vereinbaren. Gleichzeitig sei es auch möglich, einen Termin für die jeweilige Lebenspartnerin oder den Lebenspartner zu vereinbaren, so der Hinweis der Stadtverwaltung. Weiter heißt es: Ein entsprechendes Einladungsschreiben durch Oberbürgermeister Bernd Tischler werde in Kürze versandt.

Die Terminvereinbarung ist jedoch nicht im Impfzentrum möglich, darauf weisen die Verantwortlichen ausdrücklich hin. Zuständig ist die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Die bietet die Terminbuchung an unter der 116 117 02 oder aber im Internet unter www.116117.de.

Jahrgänge 1944 und 1945 sind ab Freitag dran

Bereits ab Freitag können sich die Jahrgänge 1944 und ‘45 für einen Impftermin anmelden. Zuletzt hatte der organisatorische Leiters des Bottroper Impfzentrums, Michael Althammer, zufrieden mit der Entwicklung und dem Impftempo in Bottrop gezeigt. Stand Montag hatten rund 20 Prozent der Bottroper die erste Impfung erhalten.