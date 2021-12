Internationale Modekette eröffnet Filiale in Bottroper City

Die H&M-Filiale an der Hansastraße in Bottrop – am 8. Januar findet hier der letzte Verkaufstag statt.

Bottrop/Braunschweig. Es kommt Bewegung in die Bottroper Innenstadt. Eine internationale Modekette hat bestätigt, dass sie eine Filiale eröffnet. Das steckt dahinter.

Nach den vielen Hiobsbotschaften rund um die Bottroper Innenstadt gibt es nun auch eine gute Nachricht. Die Modekette New Yorker wird in Bottrop einen Laden eröffnen. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage der Lokalredaktion.

Im Jahr 2022 werde man die erste New Yorker Filiale in der Bottroper Innenstadt eröffnen, teilte das Unternehmen mit. „Als international agierendes Unternehmen in 46 Ländern mit mehr als 1150 Stores weltweit, ist der stetige Wachstum und die die dazugehörige Expansion Teil unseres Erfolgskonzeptes“, heißt es weiter.

New Yorker als Nachmieter für Bottroper H&M-Filiale

Nach WAZ-Informationen wird New Yorker dort einziehen, wo bisher der schwedische Konzern H&M noch seine Kleidung verkauft. Dazu hat New Yorker sich bisher jedoch nicht geäußert. H&M hatte schon Anfang des Jahres erklärt, den Standort Bottrop zu verlassen. Inzwischen steht auch fest, dass der 8. Januar der letzte Verkaufstag von H&M in Bottrop ist.

In der Nachbarstadt Gladbeck ist New Yorker schon seit einigen Jahren mit einer Filiale vertreten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

New Yorker ist ein international aufgestelltes Familienunternehmen mit Sitz in Braunschweig. Der erste Laden öffnete – noch unter dem Namen Jeans Shop 2000 – im Jahr 1971 in Flensburg. 1982 öffnete dann die erste Filiale unter dem Namen New Yorker. Das Unternehmen setzt in seinen Geschäften stark auf Eigenmarken.

„Wir machen Mode für junge und jung gebliebene Menschen“ – so stellt sich das Unternehmen selbst auf seiner Internetseite vor. Dort stellt man auch das soziale Engagement heraus: Man fördere junge und sozial benachteiligte Menschen und vergebe Stipendien, Spenden und Zuschüsse in den unterschiedlichsten Bereichen.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop