Interkulturelle Woche: Bottrop bekommt die Bundeseröffnung

Bottrop. Die deutschlandweite Eröffnung der Interkulturellen Woche wird im September in Bottrop stattfinden. Möglichst viele Menschen sollen mitmachen.

Die bundesweite Eröffnung der Interkulturellen Woche wird am Sonntag, 24. September, in Bottrop stattfinden. Eine große Ehre für Bottrop, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler, aber eine verdiente: „Wir leben jeden Tag interkulturell.“ Um das zu belegen, sollen nicht nur bei der Eröffnungsveranstaltung möglichst viele Menschen aus möglichst vielen Kulturen mitmachen.

Die Interkulturelle Woche ist hervorgegangen aus dem 1975 erstmals veranstalteten „Tag des ausländischen Mitbürgers“. Sie ist eine Initiative der deutschen Bischofskonferenz, der evangelischen Kirche in Deutschland und der griechisch-orthodoxen Metropolie. Sie wird mitgetragen von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Vereinen, Bildungseinrichtungen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen. „In über 600 Städten und Gemeinden werden rund 5.000 Veranstaltungen durchgeführt“, berichtet Stefan Blatt, Pressesprecher des bundesweiten Vorbereitungsausschusses.

Premiere 2022 bei der Interkulturellen Woche in Bottrop: 50 Menschen von etwa 16 bis 80 Jahren trafen sich im Martinszentrum zum 1. International Day. Foto: Evangelische Gemeinde Bottrop

Der Ausschuss hat die Eröffnungsveranstaltung nach Bottrop vergeben, weil die Organisatoren hier in den vergangenen Jahren eine starke Bewerbung abgegeben haben; etwa 2020 mit der Banner-Aktion am Rathaus und in den Ladenlokalen der Innenstadt oder 2022 mit dem ersten „International Day“. Die Idee zu diesem Begegnungstag hatten zwei junge Bottroper, Isayas Haile und Kerem Ay. Die Interkulturelle Woche jeweils Ende September nutzen in Bottrop seit Jahren Gruppen und Einrichtungen, um die schönen wie die schwierigen Seiten des Zusammenlebens zu thematisieren und neue Möglichkeiten der Begegnung zu öffnen.

Begegnung soll auch im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung am 24. September stehen. Ab 11 Uhr beginnt an diesem Tag am Ernst-Wilczok-Platz auf einer Freilichtbühne das Programm, moderiert von „Katzengold“-Hauptdarsteller Nito Torres. Um 12 Uhr beginnt dort ein Ökumenischer Gottesdienst, zu dem unter anderen erwartet werden: die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, die gleichzeitig Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck, der griechisch-orthodoxe Erzpriester und Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, Radu Constantin Miron, sowie Pastor Konstantin von Abendroth von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen.

Im Anschluss sollen möglichst viele Menschen, Vereine, Initiativen und Gruppen dem Thema Interkulturalität ihr Gesicht geben beim „Markt der Vielfalt“, den Pfarrerin Anke Büker-Mamy als „Begegnungsfest“ versteht. Sie hofft wie Mitorganisatorin Daniela von Bremen, dass sich die Bottroper Bevölkerung sowie möglichst viele Gruppen sowohl am Eröffnungstag als auch am Programm der Interkulturellen Woche beteiligen.

Wer sich beteiligen möchte, wendet sich an die Evangelische Kirche Bottrop, Lara Schlüter (E-Mail: lara.schlueter@ev-kirche-bottrop.de,0157/74774934) oder das städtische Referat Migration, Larissa Dickhaut (E-Mail: larissa.dickhaut@bottrop.de,70-4744). Anregungen bekommen und Absprachen treffen können Interessierte bei einem ersten Treffen am Donnerstag, 1. Juni, ab 17.30 Uhr im Martinszentrum.

