Bottrop. Die weiterführenden Schulen dürfen keinen Tag der offenen Tür für die Eltern von Viertklässlern ausrichten. Ein Überblick, was angeboten wird.

Der Tag der offenen Tür an den weiterführenden Schulen in Bottrop ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Eltern und Viertklässler aus der Grundschule dürfen das Gelände und die Gebäude wegen strenger Schutzvorschriften nicht betreten. Alternativen zur Kontaktaufnahme und zum gegenseitigen Kennenlernen sind dennoch vorhanden. Ein Überblick, was die Bottroper Schulen planen und anbieten.

Heinrich-Heine-Gymnasium

Am Heinrich-Heine-Gymnasium heißt es am Samstag, 12. Dezember, „Ihr fragt - wir antworten“. Bei der interaktiven Veranstaltung „HHG-Live“ besteht die Möglichkeit auf digitalem Weg, Fragen zur Schule und zum Übergang aufs Gymnasium zu stellen. Außerdem zeigen Schülerin Charlotte und Schüler Maximilian in einem dreiminütigen Film „ihre“ Schule. Der Film und weitere Informationen unter www.hhg-bottrop.de

Josef-Albers-Gymnasium

Das Josef-Albers-Gymnasium lädt am Samstag, 28. November, auf seiner Internetseite zur digitalen Entdeckungstour ein. Die Fachschaften stellen sich vor, zum Beispiel mit Filmen und kreativen Mitmachaktionen. Zusätzlich werden digitale Informationsabende für Eltern angeboten: Donnerstag, 17. Dezember, und Mittwoch, 13. Januar, jeweils um 19 Uhr. Anmeldungen dazu über das Sekretariat unter 706420 oder Josef-Albers-Gymnasium@bottrop.de. Auch telefonische Beratungen sind möglich. Terminabstimmung wieder über das Sekretariat. Noch mehr Informationen unter www.jag-bottrop.de

Vestisches Gymnasium

Direkt auf der Startseite von www.vestisches-gymnasium.de finden sich sämtliche Informationen für die Eltern der Viertklässler. Dazu gibt es Verlinkungen zum Schulalltag, Betreuungs- und Förderangebote, Tutorien und Schulfahrten. Die Flyer stehen zum Download bereit. Die Schüler Marie und Lasse stellen außerdem in einem 12-minütigen Film das Gymnasium in Kirchhellen vor. Für Nachfragen befinden sich die E-Mail-Adressen der Lehrer des Erprobungsstufen-Teams ebenfalls auf der Startseite.

Marie-Curie-Realschule

Der einfachste Weg an Informationen zur Marie-Curie-Realschule ist laut Schulleitung über die Internetseite www.marie-curie-rs.de . Bei Nachfragen können sich Eltern telefonisch im Sekretariat (Telefon: 183010) während der Unterrichtszeiten melden. Anfragen per E-Mail an Marie-Curie-Realschule@Bottrop.de sind auch möglich. Auf diesem Weg kann Infomaterial geschickt werden. Geplant ist ein kleiner Imagefilm, in dem unter anderem ein Rundgang durch die Schule gezeigt wird. Auch Schüler sollen darin zu Wort kommen. Veröffentlicht wird der Film, sobald er fertig ist, auf der Internetseite.

Gustav-Heinemann-Realschule

Die Gustav-Heinemann-Realschule plant einen virtuellen Adventskalender auf ihrer Internetseite www.ghr-bottrop.de . Darin enthalten sind Videos, Texte und weitere Infos zur Schule. Wie die Schulleitung mitteilt, ist auch eine telefonische Beratung für die Eltern möglich. Interessierte wählen hierzu die Rufnummer des Sekretariats unter 996930.

August-Everding-Realschule

Die Schulleitung empfiehlt für einen ersten Überblick den Besuch der Internetseite ( www.aer-bottrop.de ). Geplant ist ein Film über die Realschule, der dort veröffentlicht werden soll. Telefonische Beratung und Termine mit einem Schulleitungsmitglied können über das Sekretariat während der Schulzeiten (7.30 bis 13.30 Uhr) vereinbart werden (Tel. 773320)

Janusz-Korczak-Gesamtschule

Die Gesamtschule plant für Dezember die Veröffentlichung eines Films, in dem die Schule vorgestellt wird. Kurzfilme und Videos von Schülern sind auf Youtube abrufbar. Flyer und Infomaterial sind auf der Internetseite www.jkg-bottrop.de verfügbar. Wer sich telefonisch informieren möchte, kann dies tun über das Sekretariat unter 709470 oder am Nebenstandort an der Beckstraße (Klassen 5 und 6) unter 7062880.

Willy-Brandt-Gesamtschule

Aktuell laufen die Planungen für einen Imagefilm für die Internetseite ( www.wbg-bottrop.de ). Vorgesehen sind zudem virtuelle Beratungstermine im Dezember und voraussichtlich im Januar. Es soll eine digitale Pinnwand auf der Homepage geben mit Verlinkungen und weiteren Infos. Dazu ist ein Flyer abrufbar für die Eltern der Viertklässler und für die Schüler, die in die künftige Jahrgangsstufe 11 (Einführungsphase) wechseln möchten. Möglich ist auch eine telefonische Beratung, hierzu bitte das Sekretariat (Telefon: 706480) anrufen. Spätestens zum 7. Dezember sollen alle Infos auf der Internetseite veröffentlicht sein.

Hauptschule Welheim

Wie in den zurückliegenden Jahren soll der Tag der offenen Tür im Februar stattfinden. „Wir schauen, wie die Situation dann ist“, sagt Schulleiterin Elke Rosner mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie. Sie hofft, dass wieder eine fünfte Eingangsklasse zustande kommen wird. „Wir sind da, wir sind bereit“, sagt Rosner. „Es gibt Bedarf in Bottrop für Schüler, die woanders nicht ihren Weg machen konnten.“ Kontakt und Infos: www.hauptschule-welheim.de , hauptschule-welheim@bottrop.de oder telefonisch unter 375700

Sekundarschule Kirchhellen

Die Sekundarschule organisiert einen digitalen Tag der offenen Tür. Auf der Internetseite www.sekundarschule-kirchhellen.de befinden sich Infos, ein Link zu einem digitalen Rundgang mit zehn Videos über die pädagogische Arbeit und räumliche Ausstattung der Sekundarschule sowie ein Video-Grußwort der Schulleitung. Eine Anmeldeflyer kann heruntergeladen werden. Kontakt: 02045/ 9591130 oder sekundarschule-kirchhellen@bottrop.de