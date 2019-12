Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zum Caritas-Kinderdorf

Das Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“ in Fuhlenbrock ist eine Einrichtung der Jugendhilfe des Caritasverbandes. Es bietet Betreuung in stationären Wohngruppen, betreutes Wohnen für Jugendliche in der eigenen Wohnung sowie zusätzliche individualpädagogische Maßnahmen und familientherapeutische Angebote.

Mehr Infos zum Kinderdorf bei Thomas Evers unter 02041/ 7576-11 oder per E-Mail unter thomas.evers@caritas-bottrop.de. Angebote der Caritas in Bottrop im Internet unter www.caritas-bottrop.de