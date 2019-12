Bottrop: Wie Influencerin Barbara Sofie Heiligabend verbringt

Als Barbara Sofie vor über sieben Jahren in ihrem Kinderzimmer in Bottrop aus Spaß ihr erstes Video fürs Internet drehte, hätte sie es nie vermutet. Aber: Heute gehört die 28-Jährige zu den Influencern in Deutschland, die mit ihren Beiträgen im Videoportal Youtube und im sozialen Netzwerk Instagram gutes Geld verdienen. Mehr als eine Millionen Abonnenten verfolgen auf jedem ihrer Kanäle ihre Aktivitäten rund um Beauty, Dekoration, Lifestyle. Wie feiert ein Internet-Star wie sie Weihnachten?

Rückkehr in die alte Heimatstadt Bottrop

Der (künstliche Tannenbaum) im eigenen Haus ist längst geschmückt; ihre Fangemeinde konnte das verfolgen. Foto: Barbara Sofie

Nun: Familiär und eher ruhig. „Ich verbringe Heiligabend in Bottrop bei meinem Papa“, kündigte Barbara Sofie im Gespräch mit der WAZ an. Dafür kehrt die ehemalige Heinrich-Heine-Abiturientin mit Ehemann Hendrik gerne in ihre alte Heimatstadt zurück. „Es wird gut gegessen, vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken. . . Im Mittelpunkt steht das Zusammenkommen.“ Ihre Großeltern kommen aus Polen, und auch ihr jüngerer Bruder wird unter den insgesamt etwa zehn Gästen sein, „er wohnt aktuell auch in Polen. Deswegen freue ich mich da so besonders drauf.“

Und am ersten Weihnachtstag? „Kommen alle zu uns“, meint die 28-Jährige. Erst vor einem halben Jahr haben sich Barbara Sofie und ihr Mann ein Haus gekauft. Geld verdienen Influencer wie sie zum Beispiel über Markenkooperationen und Produktplatzierungen; alles muss als Werbung gekennzeichnet werden. Kürzlich hat sie zudem ein eigenes Parfum herausgebracht, vier Naturdüfte, zu haben bei zwei großen Drogerieketten.

„Es ist ein schönes Leben“

Über ihren Lebensstandard sagt die Youtuberin: „Es ist deutlich mehr, als ich mir vor fünf Jahren noch vorgestellt hätte. Vor sechs Jahren haben wir im Studentenwohnheim zu zweit auf 16 Quadratmetern gelebt, hatten gar kein Geld, haben uns Einkaufslisten geschrieben und Cent-Beträge addiert.“ Dadurch wisse sie das, was sie jetzt habe, umso mehr zu schätzen. „Es ist ein schönes Leben.“

Aber auch eins, das mit viel Arbeit (etwa für perfekte Bilder und gute Schnitte) und wenig Privatleben verbunden ist. Barbara Sofie zeigt in ihren Videos, Fotos und Storys vieles aus ihrem Alltag. „Das Private und das Berufliche verschmelzen total. Das hat schöne und schlechte Seiten. Im Grunde ist das die größte Herausforderung für mich, weil mir das Abschalten echt schwer fällt.“ Mit ihrem Mann habe sie schon Regeln aufgestellt, die allerdings nicht immer leicht zu befolgen seien: „Morgens wird frühestens um acht aufs Handy geschaut, und um 20 Uhr wird es ausgemacht.“

Hund Maja wird Silvester nicht alleine gelassen

Hündin Maja ist das neue Familienmitglied - und wird über Silvester keinesfalls alleine gelassen. Foto: Barbara Sofie

Ob das wohl auch für Silvester gilt? Barbara Sofie plant den Jahreswechsel jedenfalls eher entspannt. „Ich glaube, das feiern wir ganz ruhig.“ Ihre Mama, zu Besuch aus Polen, wird bei ihr sein; eingeladen werden soll noch eine Tante aus Bottrop. Und: „Wir haben ja seit diesem Jahr einen Hund. Maja wollen wir an Silvester nicht alleine lassen.“ Auf Reisen sei sie sowieso relativ häufig, „es ist auch schön, zu Hause ein bisschen zur Ruhe zu kommen.“

Apropos Ruhe: „Zwischen Heiligabend und Neujahr gehen wir bei Youtube komplett offline. Instagram wird weniger bespielt als sonst. E-Mails werden nicht beantwortet“, kündigt Barbara Sofie an. „Das haben wir im vergangenen Jahr auch so gemacht, das tut gut.“ Ihre Fangemeinde verstehe das.

Neues Projekt steht 2020 für die Youtuberin an

So kann sie über die Feiertage sicher Kraft tanken für 2020, ein Jahr, in dem etwas ganz Neues ansteht: „Mein Buch wird veröffentlicht. Es ist das erste Mal, dass ich an so einem Projekt mitgearbeitet habe.“ Es trägt den Titel „Mädchentalk mit BarbaraSofie“ und soll im März im Loewe-Verlag erscheinen. „Es ist ein Ratgeber für Mädels in der Pubertät.“ Die sich für Themen interessieren wie die erste große Liebe, die erste Periode. „Im Prinzip ist es ein modernes Aufklärungsbuch.“ Und: „Ich bin etwas nervös, wie es ankommen wird.“

Youtube und (das neue Top-Medium) Instagram wird’s für sie weiterhin geben, aber mit mehr Inhalten zu häuslichen Themen wie Umbau, Dekoration. Statt klassischen Beauty-Inhalten rücken Fragen wie Kochen, Hauseinrichtung, Beziehungsthemen mehr und mehr in den Fokus. „Alles ist ein bisschen erwachsener geworden“, sagt die 28-Jährige. Und ist selbst gespannt, was die Zukunft noch bringt.