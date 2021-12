Infektionsschutz: Sparkasse reduziert ihre Servicezeiten

Kirchhellen/Bottrop. Wie zu Beginn der Corona-Pandemie fährt die Sparkasse Bottrop die Servicezeiten zurück. Damit will sie die Mitarbeiter vor Infektionen schützen.

Als Teil der kritischen Infrastruktur wird die Sparkasse wieder - wie zu Beginn der Corona-Pandemie - den Einsatz der Mitarbeiter in den Beratungscentern so regeln, dass mögliche Ansteckungsrisiken reduziert werden. Das Beratungscenter in Grafenwald an der Töpferstraße 23 wird ab Donnerstag, 23. Dezember, zusätzlich zu Beratungsterminen zunächst nur noch montags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr mitarbeiterbedienten Service zusätzlich zum SB-Bereich anbieten.

Das Beratungscenter an der Kirchhellener Straße 260 wird ab Donnerstag nur noch Beratungstermine anbieten, für den Service steht dort nur noch der SB-Bereich zur Verfügung. Die Öffnungs- und Beratungszeiten der anderen Beratungscenter und des Kundencenters Stadtmitte bleiben unverändert.

Sparkasse empfiehlt Onlinebanking und Telefonservice

Darüber hinaus sind viele Bankgeschäfte sicher im Onlinebanking oder mit der mehrfach ausgezeichneten Sparkassen-App zu erledigen. Immer mehr Sparkassenkunden lassen sich derzeit für das Onlinebanking freischalten. Auch das Kundenservicecenter der Sparkasse steht den Kunden unter 02041/104-0 zwischen 8 und 20 Uhr von Montag bis Freitag zur Verfügung. Um der Empfehlung zu folgen, soziale Kontakte einzuschränken, rät die Sparkasse ihren Kunden, verstärkt die mobilen und digitalen Möglichkeiten zu nutzen.

Von der Überweisung bis zur Abfrage des Kontostands lassen sich viele Bankgeschäfte sicher im Online-Banking von zuhause erledigen – ohne den geschützten Raum verlassen zu müssen. Wer sich bisher noch nicht für das Online-Banking registriert hat, der kann alltägliche Bankgeschäfte telefonisch über das Kundenservicecenter der Sparkasse abwickeln.

Kontaktlos bezahlen zum Schutz vor Infektion Als weitere Schutzmaßnahme gegen eine Corona-Infektion rät die Sparkasse zum kontaktlosen Bezahlen mit Karte bzw. Smartphone zum Schutz der eigenen Gesundheit. Über die aktuelle Entwicklung hält die Sparkasse Bottrop ihre Kunden auf ihrer Internet-Seite www.sparkasse-bottrop.de/aktuell stets auf dem Laufenden.

