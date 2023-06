Einbruch bei Ina Colada: Diebe stehlen Geld aus Tapas-Bar

Bottrop-Kirchhellen. Diebe sind in die Tapas-Bar von Schlager-Star Ina Colada in Bottrop eingebrochen. Unklar ist noch, wie sie in das Gebäude reingekommen sind.

In der Nacht zum Freitag sind Diebe in Ina Coladas Wein- und Tapasbar „Lennox“ am Johann-Breuker-Platz in Bottrop-Kirchhellen gewesen. Noch ist völlig unklar, wie sie in den Laden gekommen sind.

Die Polizei meldet die Tat unter der Überschrift „Einbrüche am Pfingst-Wochenende“, bezeichnet sie aber korrekt zunächst nur als Diebstahl: „Aus einer Tapas-Bar am Johann-Breuker-Platz wurden unter anderem zwei Kellner-Geldbörsen, Bargeld und ein Smartphone gestohlen.“ Ursache für die vorsichtige Formulierung liefert Polizeisprecherin Anette Achenbach gleich nach: „Wie die unbekannten Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Aufbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden.“

Auch andere Recherchen führten nicht weiter. „Wir haben versucht, das Smartphone zu orten“, sagt Inas Produzent Arthur Riegel. „Aber offenkundig haben die Täter es sofort ausgeschaltet.“ Auch ein Kartenlesegerät haben die Diebe mitgenommen. Am Samstag hat Ina Colada ihren großen Aufritt beim Heimspiel des „Mallorca Festival Open Air“ am Ekampsweg.

