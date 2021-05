In Kirchhellen wird es keine weitere Corona-Teststelle geben

Das Corona-Testzentrum im Brauhaus Kirchhellen ist am 1. April an den Start gegangen.

Bottrop-Kirchhellen. Die Werbegemeinschaft Kirchhellen wünscht sich eine Teststelle in Dorfmitte. Doch sie erfuhr: Die Angebote in Kirchhellen sind nicht ausgelastet.

In der vergangenen Woche äußerten Mitglieder der Werbegemeinschaft Kirchhellen den Wunsch, eine weitere Corona-Teststelle auf dem Johann-Breuker-Platz zu installieren. „Wir als Werbegemeinschaft haben das Bestreben, das Einkaufserlebnis im Dorf so einfach und komfortable wie möglich zu gestalten“, sagt der Vorsitzende des Vereins Stephan Kückelmann. Doch eine weitere Teststelle in der Dorfmitte werde nicht kommen, da die sechs bestehenden Möglichkeiten nicht ausgelastet seien.

Freie Corona-Testkapazitäten in Kirchhellen

Die Werbegemeinschaft habe in der vergangenen Woche Kontakt zur Stadt und zum Teststellen-Betreiber MedCo aufgenommen, mit der Bitte zu prüfen, ob eine weitere Teststelle auf dem Johann-Breuker-Platz möglich wäre. Ziel war es, die Wege für die Kunden so kurz wie möglich zu halten. In der Antwort der Stadt heißt es laut Werbegemeinschaft: „Gemäß § 3 Abs. 5 der Coronateststrukturverordnung dürfen nur noch zusätzlich Teststellen genehmigt werden, wenn ein Bedarf an Bürgertestungen vorliegt. Da die zur Verfügung stehenden Testkapazitäten zurzeit nicht in Anspruch genommen werden, schreibt die Verordnung vor, dass keine zusätzliche Station eingerichtet werden darf.“

Kückelmann: „Natürlich hätten wir uns über eine weitere Teststelle gefreut. Aber ich kann verstehen, dass es bei so vielen freien Testkapazitäten keinen Sinn macht. Und gerade jetzt, wo jeden Tag immer mehr Menschen vollständig geimpft werden, werden in Zukunft die Testungen nachlassen.“

Werbegemeinschaft listet Corona-Teststellen in Kirchhellen auf

Die Werbegemeinschaft Kirchhellen listet die vorhandenen sechs Testmöglichkeiten im Dorf noch einmal auf: Glückauf-Apotheke, Hauptstraße 39 ist (freie Kapazitäten können online unter www.apotheke-kirchhellen.de eingesehen werden); Brauhaus am Ring (montags bis sonntags von 9.30 bis 18 Uhr, vorherige Terminreservierung online); Ambulante Alten- und Krankenpflege Silke Roicke (montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr); Praxis Dr. Hebisch (nur nach Vereinbarung); Das Kopfwerk Kirchhellen (nur nach Vereinbarung); Testbus auf dem Johann-Breuker-Platz (montags von 8.15 bis 12 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop