Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Bottrop-Kirchhellen ein Mädchen belästigt hat.

In Kirchhellen: Unbekannter zeigt sich nackt vor Mädchen

Bottrop-Kirchhellen. Ein Mann steigt an einem Waldstück in Kirchhellen aus einem Auto und entblößt sich vor einer 13-Jährigen. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwoch, gegen 9.30 Uhr, an einem Waldstück im Bereich Zur Grafenmühle in Kirchhellen-Grafenwald vor einem Mädchen entblößt.

Der Mann war laut Polizei aus einem silbernen Auto ausgestiegen, anschließend nahm er sexuelle Handlungen im Sichtbereich der 13-Jährigen an sich vor.

Das belästigte Mädchen kann den Mann beschreiben

Die junge Bottroperin lief weiter. Sie kann den Mann beschreiben: 50 bis 70 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und stabil gebaut, graues nackenlanges Haar.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

