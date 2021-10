Das Pferd war auf der Halde Schöttelheide mit allen seinen Läufen in den Graben gerutscht und musste befreit werden.

Feuerwehr In Graben gefangen: Feuerwehr Bottrop rettet Pferd auf Halde

Bottrop. Auf einer Halde in Bottrop hat die Feuerwehr am Donnerstagabend ein Pferd aus misslicher Lage befreit. Es steckte mit den Hufen in einem Graben.

Die Feuerwehr Bottrop ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz mit Aussicht ausgerückt: Ein Pferd steckte mit allen Hufe in einem Graben fest. Den Einsatzort musste die Feuerwehr erstmal erreichen, denn er war am Hang der Halde Schöttelheide.

Gegen 17.20 Uhr kam der Notruf einer Reiterin bei der Feuerwehr in Bottrop an. Ihr Pferd stecke mit allen Hufen in einem Graben fest, meldete sie. Die Feuerwehr rückte zur „Großtierrettung“ aus.

Pferd aus Graben gehoben - Feuerwehrleute schufteten zwei Stunden

„Die Einsatzfahrzeuge mussten sich zunächst über das unwegsame Gelände bis zur Einsatzstelle durcharbeiten“, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Dann machten sich mehrere der Kräfte an die Arbeit: „Das Pferd war so unglücklich gestürzt, dass Vorder- und Hinterläufe komplett in dem engen Graben eingeklemmt waren“, stellten die Feuerwehrleute fest.

Ein Tierarzt wurde hinzugerufen, während sich die Feuerwehrleute daran machten, das Pferd mit Bändern zu unterfüttern, um es schonend aus dem Graben zu haben. Wie das geht, sei trainiert worden, teilte die Feuerwehr mit.

Zwei Stunden schufteten die Retter, bis das Pferd befreit war. Dann sei es seiner Besitzerin übergeben worden. Trotz des schweren Unfall sei die Chance groß, „dass das Tier keine bleibenden Schäden davongetragen hat“, berichtete die Feuerwehr. (Red.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop