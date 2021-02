In den Verkehr nicht reingelassen: Da schlägt Fahrer zu

Bottrop. Weil er in einer Einfahrt länger auf das Einfädeln warten muss, sucht sich ein 25-Jähriger in Bottrop einen vermeintlich Schuldigen aus.

Schwere Verletzungen erlitt ein 40-jähriger Bottroper in seinem Auto, als er von einem 25-Jährigen attackiert wurde. Der mutmaßliche Täter aus Essen und ein Beifahrer stiegen am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Essener Straße/Plankenschemm aus ihrem Wagen aus und schlugen auf die Fahrertürscheibe des Bottropers ein, deren Splitter ihn verletzten.

An der Kreuzung mussten die Autos halten

Zuvor hatte der 25-Jährige aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr einfahren wollen, was der 40-Jährige nicht ermöglichten konnte. An der Kreuzung mussten die Fahrzeuge anhalten. Die Täter flüchteten zunächst, der Essener meldete sich jedoch später bei der Essener Polizei. Einen Führerschein hat er nicht. Die Ermittlungen dauern an.

