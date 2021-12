In Bottroper Musical spielt ein Schwein den Weihnachtsmann

Kinderspaß in Bottrop

Bottrop. Ein Schwein als Weihnachtsmann? Kinder in Bottrop bringen eine verrückte Weihnachtsgeschichte auf die Bühne. Die WAZ war bei den Proben dabei.

Ein Schwein als Weihnachtmann? Schwer vorstellbar, doch am nächsten Samstag, 11. Dezember, im Kulturzentrum beim Kindermusical „Der Schweinachtsmann“ zu entdecken. Die etwas verrückte Weihnachtsgeschichte mit guter Musik beginnt damit, dass sich ein Weihnachtsmann ausgerechnet beim Nüsseknacken verletzt und für den Weihnachtstrubel ausfällt. Ersatz her, aber es muss ein dicker Ersatz sein. Zum Glück hat man noch ein Schwein im Stall stehen, das sich mit Plätzchen überreden lässt. Der Aushilfsweihnachtmann bekommt noch ein erfahrenes Rentier zur Seite gestellt und schon geht die „Bescherung“ los.

Inszeniert hat die Geschichte Musiklehrerin Birgit Stübler, die auch selbst die „Schweinerolle“ übernommen hat, mit dem Gesangsensemble „Vocal Confusion“ und dem JeKits-Chor der Ludgerusschule. Die Fuhlenbrocker Grundschule ist eine „Singschule“, an der Birgit Stübler mit Kindern des zweiten Schuljahres das Musical eingeübt hat: „Es war besonders am Anfang eine Herausforderung,“ berichtet die Musiklehrerin, „weil wir nicht in den Klassenräumen singen durften.“ Gesungen wurde im Sommer auf dem Schulhof, inzwischen sind die Regeln etwas gelockert.

Den Bottroper Kindern machen die Proben riesigen Spaß

Die Kinder proben im Kammerkonzertsaal des Kulturzentrums begeistert für die Aufführung des Kindermusical „Schweinachtsmann". Generalprobe ist in der nächsten Woche. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Generalprobe ist in einer Woche, aber eine zweite Probe im Kammermusiksaal ist schon angesetzt, um „die Kinder an die Abläufe zu gewöhnen.“ Die elf Kinder freuen sich, dass es jetzt „richtig“ losgeht. Laura und Philipp sind „sehr aufgeregt“ und üben fleißig zu Hause Lieder und Texte. Hannah macht es riesigen Spaß „mit anderen etwas zu spielen“ und Lena hat „das Auswendiglernen“ besonders gefallen.

Bei der Probe stehen die Kinder zuerst noch unsicher auf der Bühne, nehmen dann aber schnell ihre Rollenplätze ein und befolgen die Regieanweisungen: „Denk daran, der Weihnachtsmann geht langsam“, oder „das Rentier dreht jetzt eine Runde.“ Das erste, geübte Lied mit Klavierbegleitung nimmt dann auch viel von der Nervosität. Das Vokalensemble besteht bereits seit sieben Jahren, ist musikalisch eingespielter, aber ein Kindermusical ist auch für die sechs Sänger Neuland, also auch eine „Herausforderung, hält aber fit“, wie Sängerin Christiane Stamm-Marker, die auch als Erzählerin durch das Stück führt, feststellt.

Zwei Vorstellungen für Kinder ab fünf Jahren am Samstag, 11.12.21, um 11 und 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber zahlenmäßig eingeschränkt. Karten gibt es bei der Musikschule: 02041 703298.

