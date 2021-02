Coronavirus In Bottroper Knappschaftskliniken laufen Corona-Impfungen an

Bottrop. Corona-Impfaktion für Beschäftigte geht Mittwoch weiter. Chefarzt erklärt im Video allen Bottropern: Darum ist das Impfen von Vorteil.

Im Bottroper Knappschaftskrankenhaus sind die Impfungen von Beschäftigten zum Schutz vor dem Coronavirus wieder angelaufen. Am Dienstag sind die ersten 200 Impfdosen verabreicht worden. Schon am Mittwoch werde die Impfserie fortgesetzt, kündigte Sprecherin Anja Ernsting an. Insgesamt sollen an beiden Tagen als erste rund 400 Beschäftigte aus den Intensivstationen, der Notaufnahme und den Covid-Stationen geimpft werden. Denn bei ihnen sei das Corona-Risiko besonders hoch.

In dem Krankenhaus waren die Mitarbeiter-Impfungen ursprünglich bereits Mitte Januar aufgenommen worden. Die Impfaktion musste jedoch wegen des Lieferstopps abgebrochen werden. "Die Enttäuschung vor zwei Wochen war groß", teilte Krankenhaus-Sprecherin Anja Ernsting mit. Denn weitere Lieferungen des Corona-Vakzins seien über Nacht ausgebliebenen.

Hohe Impfbereitschaft unter den Krankenhausmitarbeitern

Auch jetzt wieder habe zunächst Unklarheit über den neuen Liefertermin geherrscht, heißt es. „Umso größer war die Erleichterung, als wir am Wochenende die Zusage erhalten haben und intern grünes Licht für die Fortführung der Impfungen geben konnten“, berichtet Dr. Svenja Hennigs. Sie ist die stellvertretende Ärztliche Direktorin des Knappschaftskrankenhauses und gehört dem Organisationsteam für die Impfaktion an.

Die Impf-Organisatoren im Knappschaftskrankenhaus machen eine hohe Bereitschaft unter den Beschäftigen aus, sich impfen zu lassen. Insgesamt seien rund 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Impfungen einverstanden. Die Beschäftigte in den nicht so kritischen Berufsgruppen müssten sich allerdings noch weiter gedulden, erklärt Sprecherin Anja Ernsting. Sie führt die große Impfbereitschaft darauf zurück, dass das Organistionsteam auf große Transparenz setzte und die Beschäftigten über die Corona-Impfungen ausführlich informierte.

Chefarzt Guido Trenn sorgt per Video für Aufklärung

So wirbt auch Chefarzt Dr. Guido Trenn in einem Video-Interview für das Impfen, um mögliche Zweifel zu beseitigen. Der Chefarzt und sein Team in der Klinik für Innere Medizin I haben in den letzten Monaten bereits viele Covid-Patienten betreut. „Eine Impfung ist sehr zu empfehlen. Die mitunter schwerwiegenden Folgen einer Covid-19-Erkrankung - wie künstliche Beatmung - sind bei Erwachsenen schlimmer als die möglichen Nebenwirkungen einer Impfung wie zum Beispiel Schmerzen an der Injektionsstelle", machte der Mediziner klar. Bei Kindern sehe das schon anders aus, da diese eine Corona-Infektion zumeist ohne Symptome durchmachen.

Das Knappschaftskrankenhaus stellt das Interview mit dem Chefarzt als Video allen Interessierten bereit. Zu finden ist es auf der Internetseite "kk-bottrop.de".