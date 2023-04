Fahndung In Bottrop mit Parfüm verduftet: Wer kennt diesen Mann?

Bottrop. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der Parfüm in einem Bottroper Drogeriemarkt gestohlen hat. Nun ist ein Foto des Mannes freigegeben worden.

Ein bislang unbekannter Mann hat am 31. Dezember gegen 12.45 Uhr verschiedene Parfümartikel aus einem Drogeriemarkt am Altmarkt in Bottrop entwendet. Der Tatverdächtige konnte bei der Tatausführung aufgenommen werden.

Die Bilder sind nun zur Veröffentlichung freigegeben. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, soll sich unter 0800 2361111 bei der Polizei melden.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop