Blick aus der Luft auf die Bottroper Innenstadt. Ende Juni lebten 117 486 Menschen in Bottrop.

In Bottrop leben laut Statistik knapp 117.500 Einwohner

Bottrop. Die Einwohnerzahl Bottrops hat sich im ersten Halbjahr 2020 kaum verändert. Die Landesstatistiker zählten im Vergleich 79 Bürger weniger.

Die Einwohnerzahl hat sich in Bottrop im ersten Halbjahr 2020 kaum verändert: Ende Juni lebten 117.486 Menschen in der Stadt. Wie die Statistiker vom Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen mitteilen, war die Bevölkerungszahl um 79 Einwohner niedriger als zum Jahresbeginn. Der Anteil der Frauen an der Bottroper Bevölkerung liegt bei 60.310.

Köln ist die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen

Die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen und ist laut IT.NRW nach wie vor Köln mit 1.086.500 Einwohnern. Auf den weiteren Plätzen folgen Düsseldorf (620.021), Dortmund (587.028) und Essen (582.748). Kleinste Gemeinde im Lande bleibt Dahlem im Kreis Euskirchen mit 4244 Einwohnern.

