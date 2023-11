In Bottrop leben die wenigsten Überschuldeten im Ruhrgebiet

Bottrop. Die Zahl der überschuldeten Menschen in Bottrop geht zurück. Das melden die Gläubigerschützer von Creditreform. Warum sie dennoch warnen.

Die Gläubigerschutzorganisation Creditreform hat ihren neuen Schuldneratlas Ruhrgebiet vorgelegt. Demnach leben in Bottrop mit 9451 Menschen die wenigsten überschuldeten Verbraucher im ganzen Ruhrgebiet. Der „Creditreform Schuldner-Atlas“ definiert private Überschuldung als einen Zustand, in dem die Einnahmen einer Person nicht mehr ausreichen, um dauerhaft ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Grundsätzlich bildet der Schuldner-Atlas eine positive Entwicklung der Verschuldung im Ruhrgebiet ab, sagt Karl-August Sprenger, Geschäftsführer der Creditreform Gelsenkirchen: „Von 2012 bis 2020 ist die Schuldnerquote des Ruhrgebiets kontinuierlich angestiegen – seit 2021 sinkt sie wieder. In 2023 sind rund 420.200 Privatpersonen überschuldet, das sind fast 10.000 Personen weniger als im Vorjahr.“

Schuldnerquote in Bottrop liegt bei knapp 9,6 Prozent

Das allerdings ist ein Rückgang auf hohem Niveau. Denn traditionell ist die Schuldnerquote im Ruhrgebiet deutlich höher als in NRW – und diese wiederum höher als die gesamtdeutsche Quote.

„In fast allen Ruhrgebietskommunen außer in Duisburg und Essen ist die Schuldnerquote rückläufig“, sagt Sprenger. „In Herne ist der Rückgang der Schuldnerquote mit -0,81 Prozentpunkten am deutlichsten – in Mülheim mit -0,16 Prozentpunkten am geringsten.“ In Bottrop ist die Schuldnerquote seit 2020 um mehr als zwei Prozentpunkte gesunken auf jetzt 9,59 Prozent. Über alle Postleitzahlenbereiche hinweg ist die Schuldnerquote im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 9,41 Prozent am geringsten. Am höchsten ist der Wert mit 16,62 Prozent wie auch in den letzten beiden Jahren in Gelsenkirchen.

In NRW sind in diesem Jahr 1,45 Millionen Privatpersonen überschuldet. Mit rund 420.200 entfallen fast 29 Prozent auf das Ruhrgebiet. Absolut gesehen leben mit fast 65.000 die meisten Überschuldeten in Duisburg. Ebenfalls mehr als 60.000 Überschuldete leben in Essen und dem Kreis Recklinghausen. Unter den Orten mit der geringsten Schuldnerdichte liegt Kirchhellen mit 5,05 Prozent auf Platz 9 im Ruhrgebiets-Ranking.

Demnächst könnte sich der Trend zur sinkenden Verschuldung schnell umkehren, warnen die Experten von Creditreform: „Die drastisch gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiepreiskosten haben die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten vieler Verbraucher eingeschränkt und zu nachhaltigen Zahlungsstörungen geführt. Viele Verbraucher hatten nach langen Krisenjahren und trotz unterschiedlicher staatlicher Unterstützungsmaßnahmen sowie lange geübter Ausgabenvorsicht und Konsumzurückhaltung nun Nachholbedarf in Sachen Konsum und Lebensplanung.“

