Die Agentur für Arbeit an der Prosperstraße: In Bottrop sind im Oktober insgesamt 4542 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet.

Arbeitsmarkt In Bottrop leben 662 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr

Bottrop. Die Arbeitsagentur meldet in Bottrop fast 820 offene Stellen. Ihr Geschäftsführer mahnt Bottroper Firmenchefs: Machen Sie Helfer zu Fachkräften!

4542 Frauen und Männer waren im Oktober in Bottrop arbeitslos gemeldet. Das sind 31 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote liegt damit weiterhin bei 7,4 Prozent. Im Vergleich zum Oktober 2020 hat die statistische Arbeitslosigkeit in Bottrop um 662 Personen abgenommen (minus 12,7 Prozent). Dennoch erklärt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen: „Der Bottroper Arbeitsmarkt pausiert von seiner Erholung“.

Knapp werdende Rohstoffe und Fachkräftemangel sorgten dafür, dass Unternehmen handlungsunfähig werden, mahnt er. „Beugen Sie dem vor und machen Sie aus Ihren Helfern Fachkräfte. Wir unterstützen Sie gern mit den passenden Weiterbildungsmöglichkeiten“, appelliert Thiemann an die Unternehmer.

Das Bottroper Jobcenter kümmert sich um 3375 Arbeitssuchende

Mit aktuell 389 arbeitslosen Personen unter 25 Jahren gab es eine Abnahme um 25 Jugendliche im Vergleich zum September und eine Abnahme um 60 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. 109 Jugendliche entfielen auf die Arbeitsagentur, 280 junge Frauen und Männer wurden durch das Jobcenter „Arbeit für Bottrop“ betreut.

Die Agentur für Arbeit betreute im Bereich der Arbeitslosenversicherung 1167 Arbeitslose, 562 weniger als vor Jahresfrist (minus 32,5 Prozent). Das Jobcenter wiederum zählte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 3375 Arbeitslose. Das waren 41 weniger als vor Jahresfrist (minus 1,2 Prozent).

Im April waren fast 2000 Beschäftigte in Bottrop in Kurzarbeit

Bottroper Arbeitgeber meldeten der Arbeitsagentur im Oktober 142 neue freie Stellen, insgesamt gibt es 818 offene Stellen. Wie viele Frauen und Männer in Kurzarbeit sind, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen jetzt die Kurzarbeiterzahlen für April vor. Danach befanden sich in Bottrop 352 Betriebe mit mehr als 1971 Beschäftigten in Kurzarbeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop