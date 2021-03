In Bottrop gelten für den Handel weiterhin Auflagen

An die Zeiten vor dem Lockdown (Bild) hofften einige Einzelhändler am Montag wieder anknüpfen zu können. Doch die entsprechende Information der Wirtschaftsförderung war zu weit gefasst worden.

Bottrop. Ein Kommunikationsfehler seitens der Bottroper Wirtschaftsförderung hatte grünes Licht für Geschäftsöffnungen signalisiert. Doch das ging zu weit.

Ein Kommunikationsfehler bei der städtischen Wirtschaftsförderung hat bei einigen Einzelhändlern für Verwirrung gesorgt. Am Freitagnachmittag war die Nachricht verbreitet worden, dass Händler am heutigen Montag, 8. März, grünes Licht für die Öffnung ihres Geschäfts bekommen. Doch so uneingeschränkt, wie die Mitteilung vermuten lässt, ist es nicht.

Erlaubt sind gegenwärtig eine Person auf 40 Quadratmetern Verkaufsfläche und das Angebot von Termin-Shopping „Click and Meet“. Das schreibt die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes vor. Wer also einen Termin mit dem Geschäft seiner Wahl online oder per Telefon ausgemacht hat, kann zum vereinbarten Zeitpunkt vorbeikommen.

Maßgeblich ist der Inzidenzwert im Land

Die Wirtschaftsförderung der Stadt bedauert den Kommunikationsfehler, der auch auf eine anfängliche Fehlinterpretation der Inzidenz-Werte zurückgeht. „Nicht die Werte von Bottrop sind entscheidend, sondern die Werte des Landes NRW“, heißt es in einer Erklärung am Montagvormittag. In Bottrop liegt am Montag der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz bei 34, der Durchschnitt von NRW liegt bei 65,8.

Aktuell: Modehaus Mensing öffnet zum Ausverkauf