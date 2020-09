Auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart gibt es freie Lehrstellen in Bottrop.

Arbeitsmarkt In Bottrop gibt es noch 189 freie Ausbildungsplätze

Bottrop. Die Arbeitsagentur läutet den Endspurt um die Besetzung freier Lehrstellen ein. In Bottrop sind noch 111 Jugendliche auf der Suche.

Offiziell haben die Ausbildungen zum 1. August bzw. 1. September begonnen. Dennoch gibt es in Bottrop noch 111 unversorgte Jugendliche, berichtet die Arbeitsagentur. Ihnen stehen 189 gemeldet offenen Lehrstellen in der Stadt gegenüber. „Der Endspurt um die Besetzung freier Lehrstellen hat jetzt erst begonnen und zieht sich weiter bis in den Herbst“, ordnet Frank Thiemann ein, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen.

Berufsberatung unterstützt bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz

„Mit einer Verzögerung von mehreren Wochen bei der Besetzung freier Stellen ist der Ausbildungsmarkt auch jetzt erst richtig in Schwung gekommen. Ich möchte deshalb unsere Jugendlichen ermutigen, sich direkt bei unserer Berufsberatung unter der Rufnummer 0209-164-222 zu melden und sich bei der Wahl des Ausbildungsplatzes beraten und unterstützen zu lassen“, appelliert Thiemann. „Es gibt noch 189 freie Ausbildungsplätze. Nicht immer ist der erste Wunschberuf dabei, aber häufig zeigt sich, dass im Gespräch eine berufliche Alternative entdeckt wird, die genauso gut passt.“