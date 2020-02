Wer sich vorstellen kann, als ehrenamtlicher Verbraucherscout in Bottrop aktiv zu werden, ist als künftiger Mitstreiter der Verbraucherzentrale an der Horster Straße 6 willkommen.. Im Bild: Leiterin Claudia Berger.

Ehrenamt In Bottrop führen neue Scouts durch Verbraucher-Dschungel

Bottrop. Die Bottroper Verbraucherberatung bildet ehrenamtliche Kräfte aus, die bei Vertragsabschlüssen helfen, nicht in Stolperfallen zu geraten.

Die Verbraucherzentrale startet Projekt in Bottrop und sucht ehrenamtliche Verbraucherscouts. Sie helfen bereits in ersten ersten Städten weiter. Geschult und begleitet von der Verbraucherzentrale NRW übernehmen Verbraucherscouts die Rolle des Vermittlers und Übersetzers.

Nicht jeder kommt auf Anhieb mit den Angeboten der aktuellen Verbraucherwelt klar, etwa wenn es um das Buchen einer Reise im Internet geht, um die Bestellung von Tickets per Handy oder der Zustimmung bei kostenpflichtigen Extras eines Arztbesuchs. Besonders Seniorinnen und Senioren wünschen sich oft eine persönliche Ansprache und gut aufbereitete Informationen rund um mögliche Stolperfallen und Fallstricke.

Die neuen Scouts werden fachlich geschult und begleitet

Um hier helfen zu können, erhalten die Verbraucherscouts eine entsprechende Schulung - vom „Nein“ bei einem aufdringlichen Werbegespräch am Telefon übers kundige Lesen des Kleingedruckten bis hin zur Kündigung von unliebsamen Verträgen erklären Experten der Verbraucherzentrale in Vorträgen nicht nur die Sachverhalte, sondern zeigen auch praktische Lösungen auf. Damit engagierte Bürgerinnen und Bürger in ihre neue Rolle hineinwachsen können, werden sie für ihre Vortragsaufgaben nicht nur fachlich geschult, sondern auch dauerhaft begleitet.

Wer sich vorstellen kann, als ehrenamtlicher Verbraucherscout in Bottrop aktiv zu werden, ist als künftiger Mitstreiter in die Verbraucherzentrale an der Horster Straße 6 eingeladen. Dort wird bei einem persönlichen Kennlerngespräch die Basis gelegt.

Kontaktaufnahme und Vorabinformationen unter . Mehr über die Aufgaben der Verbraucherscouts gibt es auch online unter www.verbraucherzentrale.nrw/verbraucherscouts.