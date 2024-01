Partyspaß In Bottrop fliegen die Bierfässer: Wer wirft am weitesten?

Bottrop-Kirchhellen Nach sechs Jahren Pause soll der Fassweitwurf in Kirchhellen endlich wieder stattfinden. Die „Fetenstürmer“ hoffen auf ein buntes Teilnehmerfeld.

Der Kegelclub „Die Fetenstürmer“ lädt ein zur siebten Auflage eines der Kirchhellener Partyspaßwettbewerbe. Zum Wettbewerb im Fassweitwurf sind Kegelclubs, Nachbarschaften, Vereine und andere Gruppen eingeladen oder besser: herausgefordert.

Wie alle Kirchhellener Feste im Dreijahresrhythmus haben auch die „Fetenstürmer“ wegen Corona 2021 ausgesetzt. Beim Fassweitwurf sind alle Wurf- und Schleudertechniken erlaubt, um ein leeres 50-Liter-Fass (bei Damenteams 30 Liter) möglichst weit fliegen zu lassen. Die spezielle Herausforderung besteht darin, dass die Werfer auf einem Holzbalken über einem Wasserloch stehen. Selbst wenn der Wurf weit geht, kann die Landung nass werden.

Die „Fetenstürmer“ laden alle interessierten Gruppen dazu ein, sich für die Teilnahme am Fassweitwurf zu registrieren. Die Anmeldung ist ab sofort online unter www.fassweitwurf.de möglich. Besonders freuen sich die Veranstalter über die Anmeldung weiblicher Gruppen. „Ein möglichst bunt gemischtes Teilnehmerfeld aus Kegelclubs, Freundeskreisen, Vereinen und anderen Gruppen trägt maßgeblich zum Charme dieser einzigartigen Veranstaltung bei“, finden die Veranstalter.

Das Fassweitwerfen findet statt am Pfingstsonntag, 19. Mai, ab 12 Uhr auf der Wiese an der Schulstraße Ecke Pelsstraße. Fast genauso wichtig ist abends ab 21 Uhr die Siegerparty auf dem benachbarten Hof Schlagkamp an der Gartenstraße 59. Dort erwartet die Gäste eine festliche Siegerehrung sowie eine Party mit DJ.

