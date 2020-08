In Bottrop beginnt das Anmeldeverfahren für Erstklässler

Bottrop. Das Anmeldeverfahren für die Erstklässer des Schuljahres 2021/22 beginnt. Anfang September erhalten die Familien die entsprechende Post.

Die Sommerferien sind gerade vorüber, der Regelbetrieb an den Schulen hat begonnen und schon steht auch das Einschulungsverfahren für die neuen Erstklässler des Schuljahres 2021/ 22 an . Die entsprechenden Anmeldeformulare würden ab Anfang September versandt, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.

Alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, werden mit Beginn des Schuljahres 2021 am 1. August schulpflichtig. Das sind laut Stadtverwaltung alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis einschließlich 30. September 2015 geboren sind. Außerdem können Kinder, die ab dem 1. Oktober 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, vorzeitig durch Anmeldung der Erziehungsberechtigten in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind.

Nach der Anmeldung persönliche Vorstellung in der Bottroper Grundschule

Zum weiteren Ablauf: Die Erziehungsberechtigten aller schulpflichtig werdenden Kinder erhalten Anfang September per Post ein Anmeldeformular, einen Zusatzbogen zur Anmeldung, eine Informationsbroschüre, ein Merkblatt mit zusätzlichen Informationen zum Anmeldeverfahren und einen Freiumschlag zum Zurücksenden der Anmeldeformulare. Anmeldeunterlagen für vorzeitig einzuschulende oder auswärtige Kinder werden ab Anfang September zentral vom städtischen Fachbereich Jugend und Schule an die angegebene Adresse verschickt.

Die Anmeldeformulare sind mit dem Freiumschlag bis zum 2. Oktober an die gewünschte Grundschule zu senden. Die persönliche Vorstellung des Kindes an der aufnehmenden Grundschule erfolgt voraussichtlich zwischen dem 26. Oktober und dem 13. November. Über den jeweiligen Vorstellungstermin erhalten die Eltern einen gesonderten Bescheid von der Schule.