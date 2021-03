Impfzentrum meldet erleichtert: Impfbereitschaft bleibt hoch

Die Stadt appelliert an Senioren über 80: Meldet euch zum Impfen an und nutzt den Service der Ehrenamtsagentur, euch zum Impfzentrum zu begleiten. Ein Fahrzeug dafür hat das Autohaus Bellendorf zur Verfügung gestellt. Unser Bild zeigt Inhaber Christoph Bellendorf, Krisenstabsleiter Paul Ketzer, Juniorchef Tobias Bellendorf, Impfzentrumsleiter Michael Althammer und Sandra Urban von der Ehrenamtagentur (von links).

Bottrop. Am Morgen wurden die Impfungen mit Astrazeneca wieder aufgenommen - und die Impfwilligen standen vor der Tür. Nachholtermine nächste Woche.

Das Team in Impfzentrum Bottrop hat mit Erleichterung registriert, dass auch nach der Aussetzung der Impfungen die Impfbereitschaft mit dem Impfstoff Astrazeneca hoch bleibt. „Die Menschen, die wir in den letzten Tagen mit unseren Terminabsagen nicht erreicht haben, standen heute früh alle vor der Tür“, berichtet Stadt-Sprecher Andreas Pläsken. Auch viele Menschen, für deren heutigen Impftermin die Mitarbeiter des Impfzentrums die Absage widerrufen haben, werden heute im Impfzentrum erwartet. Die in den letzten Tagen ausgefallenen Impfungen sollen im Laufe der nächsten Woche nachgeholt werden. Im Schnitt werden in Bottrop täglich rund 250 Menschen mit Astrazeneca geimpft.

Dringender Aufruf an Senioren

Die Leitung des Impfzentrums hat nochmals alle Über-80-Jährigen aufgefordert, sich zur Impfung gegen Corona mit dem Biontech-Impfstoff telefonisch oder im Internet anzumelden (Internet: www.116117.de, telefonisch unter den kostenfreien Rufnummern 116 117 oder 0800 116 117 02). Dieser Personenkreis hat nur noch bis in den April hinein die Möglichkeit, sich zur Impfung zu melden. Nach Auskunft von Impfzentrumsleiter Michael Althammer fehlen noch zehn bis 20 Prozent der in Bottrop etwa 8.000 über 80-Jährigen auf den Impflisten.

Impfung für Menschen mit Pflegegrad 5 läuft an

Gleichzeitig bitten die Impfzentrumsverantwortlichen auch die in Bottrop etwa 150 Personen umfassende Gruppe der Personen mit Pflegegrad 5 sich zur Impfung zu melden. Hier geht die Meldung aber direkt an das Impfzentrum unter der Rufnummer 0 20 41 / 37 23 80. Dann werden die Modalitäten der Impfung im Einzelnen besprochen.

Die Stadtverwaltung weist auf den durch die Ehrenamtsagentur organisierten Service hin, dass sich etwa alleinstehende Menschen zu den Terminen im Impfzentrum begleiten lassen können, inklusive Hin- und Rückfahrt sowie Aufenthalt im Zentrum. Ansprechpartner ist die Ehrenamtsagentur unter der Rufnummer 0 20 41 / 771 7273.