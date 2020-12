Impfzentrum in Bottrop: Alles Wichtige zur Corona-Impfung

Das Bottroper Impfzentrum hat seinen Standort in den Hallenräumlichkeiten am Südring 79.

Bottrop. Mit der Aufnahme des Betriebs im Impfzentrum am Südring wird nicht vor Anfang 2021 gerechnet. So soll es laut Planung dann dort laufen.

Seit der vergangenen Woche ist bekannt: Standort für das Bottroper Corona-Impfzentrum sind die Hallenräumlichkeiten hinter dem „Fressnapf“ und der „Golf Area“ am Südring 79. Die Stadt trägt die Gesamtverantwortung dafür, die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) übernimmt die medizinischen Aufgaben, stellt das Personal zusammen und verantwortet die Terminvergabe. Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum:

Wann wird mit den Impfungen begonnen?

„Das hängt davon ab, wann der Impfstoff zugelassen wird“, sagt KVWL-Sprecherin Vanessa Pudlo. „Dann muss er noch ausgeliefert werden und danach soll es zügig losgehen. Wir gehen davon aus, dass es Anfang nächsten Jahres mit den Impfungen losgeht.“

Wer wird zuerst geimpft?

Pudlo: „Es gibt bereits Empfehlungen der Stiko.“ Die würden noch final konkretisiert, sobald es die Zulassung gibt. Laut Stiko sollen die höchste Impf-Priorität haben: Über 80-Jährige, Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, medizinisches Personal auf Covid-19-Stationen oder mit Kontakt zu besonders gefährdeten Patienten, Altenpfleger, Beschäftigte in Pflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern.

+++Alle Nachrichten rund um das Coronavirus in Bottrop lesen Sie in unserem Newsblog!+++

Wie bekomme ich einen Impftermin in Bottrop?

Das Wichtigste zuerst: Ohne Termin geht gar nichts – und bislang ist die Terminvergabe noch nicht gestartet. Die KV teilt dazu mit: „Voraussetzung für eine Impfung im Impfzentrum ist, dass man zu einer der impfberechtigten Personengruppen zählt und vorab einen Termin vereinbart. Ein spezielles Terminmanagementsystem wird derzeit erarbeitet.“ Über das genaue Verfahren sollen die Bürger zeitnah informiert werden.

Wer führt die Impfung durch?

Freiwillige Ärzte und medizinisches Fachpersonal (mit Impfberechtigung und unter ärztlicher Aufsicht). Auf einen entsprechenden Aufruf der KV hätten sich bislang 10.000 Freiwillige für 27 Zentren in Westfalen-Lippe gemeldet, berichtet Vanessa Pudlo. „Wir hoffen aber auf weitere Anmeldungen, denn wir gehen von einem großen Personaleinsatz aus.“ Wobei man davon ausgehe, dass der Impfstoff am Anfang nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehe. „Deshalb werden wir nicht sofort unter Volllast fahren.“

Wie viel medizinisches Personal ist in Bottrop im Einsatz?

„Unsere grobe Rechnung ist, dass wir einen Arzt und ein bis zwei medizinische Fachkräfte pro Impfstraße einsetzen“, so Pudlo. Wobei letztlich in zwei Schichten gearbeitet werden wird.

Wann ist das Impfzentrum in Bottrop geöffnet?

Wenn dann der Startschuss gefallen ist: Die Planung sieht laut Stadtsprecher Andreas Pläsken vor, in der Startphase von montags bis samstags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet zu haben. „Wenn Vollbetrieb ist, dann ist das Impfzentrum sieben Tage in der Woche von acht bis 20 Uhr offen.“ Ohne vorher verabredeten Termin kommt allerdings niemand hinein. Die Stadt selbst stelle jeweils fünf Mitarbeiter ab.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Vanessa Pudlo von der KVWL gibt einen groben Orientierungsrahmen: 45 bis 60 Minuten Zeit sollten für den Besuch im Impfzentrum eingeplant werden. Inklusive Registrierung, Abchecken möglicher Krankheitssymptome, Impfaufklärung, Impfung, Nachkontrolle.

Wie viele Menschen werden in Bottrop täglich geimpft?

Das ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer zu sagen. Fakt ist laut dem Stadtsprecher: „Wir richten im Impfzentrum zunächst eine Impfstraße ein und gehen davon aus, dass diese am Anfang ausreichend ist.“ Denn die so genannten vulnerablen Gruppen (wie Pflegeheimbewohner und -beschäftigte) sollen zunächst über mobile Impfteams versorgt werden. Das Ministerium gehe davon aus, dass pro Impfstraße 7000 Impfungen pro Monat möglich seien. „Das halten wir zumindest am Anfang, bis sich alles eingespielt hat, für ambitioniert“, so Pläsken.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Das Land NRW hat dafür eine zentrale Internet-Seite eingerichtet: freiwilligenregister-nrw.de

Ärzte und medizinisches Fachpersonal können sich bei der KVWL registrieren unter www.karriere-kvwl.de/jobs

Kann ich mit dem Bus zum Impfzentrum in Bottrop kommen? Gibt es Parkplätze?

Am Südring gibt es nicht unweit von den Hallen eine Bushaltestelle, so Pläsken (Linie 262). Parkplätze seien ausreichend vorhanden.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt gegen Corona impfen lassen?

Zunächst nicht, aber: Sobald der Impfstoff großflächiger vorhanden ist, wird laut KVWL und Stadt die Impfung gegen das Coronavirus auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte verfügbar sein. Das dürfte aber noch Monate dauern.

Wo kann ich mich bei der Stadt über die Corona-Impfung informieren?

„Wenn die ersten Impfungen anstehen, werden wir weitere Informationen auf unserer Internetseite veröffentlichen“, sagt Andreas Pläsken. Möglicherweise soll auch eine eigene Hotline rund um die Corona-Impfung (zusätzlich zum bestehenden Corona-Infotelefon) eingerichtet werden. Das sei aber noch offen.