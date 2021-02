Impfzentrum Bottrop: Alle wichtigen Fragen und Antworten

Am 8. Februar öffnen in NRW die Impfzentren. Dann werden zunächst Menschen die 80 Jahre und älter sind geimpft. Wichtige Infos auf einen Blick.

Bottrop. Beginn und Reihenfolge der Impfungen, Standort und Öffnungszeiten - hier sammeln wir die wichtigen Fragen zum Bottroper Corona-Impfzentrum.

Standort für das Bottroper Corona-Impfzentrum sind die Hallenräumlichkeiten hinter dem „Fressnapf“ und der „Golf Area“ am Südring 79. Die Stadt trägt die Gesamtverantwortung dafür, die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) übernimmt die medizinischen Aufgaben, stellt das Personal zusammen und verantwortet die Terminvergabe. Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum:

Wer wird zuerst geimpft?

Begonnen haben die Impfungen in Bottrop in den Pflegeheimen. Mobile Teams haben Bewohner und Mitarbeiter vor Ort geimpft. Wenn am 8. Februar das Impfzentrum öffnet werden zunächst Menschen mit höchster Priorität geimpft. Das sind die Über-80-Jährigen. Sie wurden im Vorfeld von der Stadt angeschrieben und informiert, dass sie einen entsprechenden Termin vereinbaren können. Für die Terminabsprachen in Bottrop ist die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) verantwortlich. Termine können telefonisch unter der 116 117 02 vereinbart werden oder im Internet unter 116117.de.

Wer führt die Impfung durch?

Freiwillige Ärzte und medizinisches Fachpersonal (mit Impfberechtigung und unter ärztlicher Aufsicht). Auf einen entsprechenden Aufruf der KV hätten sich bislang 10.000 Freiwillige für 27 Zentren in Westfalen-Lippe gemeldet, berichtet Vanessa Pudlo. „Wir hoffen aber auf weitere Anmeldungen, denn wir gehen von einem großen Personaleinsatz aus.“ Wobei man davon ausgehe, dass der Impfstoff am Anfang nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehe. „Deshalb werden wir nicht sofort unter Volllast fahren.“

Wie viel medizinisches Personal ist in Bottrop im Einsatz?

„Unsere grobe Rechnung ist, dass wir einen Arzt und ein bis zwei medizinische Fachkräfte pro Impfstraße einsetzen“, so Pudlo. Wobei letztlich in zwei Schichten gearbeitet werden wird.

Wann ist das Impfzentrum in Bottrop geöffnet?

Zunächst ist das Bottroper Impfzentrum nur nachmittags geöffnet, von 14 bis 20 Uhr – an sieben Tagen in der Woche. Später werden die Öffnungszeiten ausgeweitet, dann werden auch vormittags Bottroper geimpft. Ohne vorher verabredeten Termin kommt allerdings niemand hinein.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Vanessa Pudlo von der KVWL gibt einen groben Orientierungsrahmen: 45 bis 60 Minuten Zeit sollten für den Besuch im Impfzentrum eingeplant werden. Inklusive Registrierung, Abchecken möglicher Krankheitssymptome, Impfaufklärung, Impfung, Nachkontrolle.

Wie viele Menschen werden in Bottrop täglich geimpft?

Im Bottroper Impfzentrum gibt es bis zu vier Impfstraßen. Zum Auftakt ist jedoch nur eine geöffnet. Am ersten Tag etwa sind nur 80 Termine vergeben. Später, wenn ausreichend Impfstoff da ist und das Zentrum unter Volllast läuft, können 800 bis 1000 Menschen pro Tag am Südring geimpft werden, so die Einschätzung von Dr. Harald Hofer, dem medizinischen Leiter des Impfzentrums. Hinzu kommt dass Pflegeheimbewohner und Mitarbeiter schon vor Ort von mobilen Teams geimpft wurden.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Das Land NRW hat dafür eine zentrale Internet-Seite eingerichtet: freiwilligenregister-nrw.de

Ärzte und medizinisches Fachpersonal können sich bei der KVWL registrieren unter www.karriere-kvwl.de/jobs

Kann ich mit dem Bus zum Impfzentrum in Bottrop kommen? Gibt es Parkplätze?

Am Südring gibt es nicht unweit von den Hallen eine Bushaltestelle, so Pläsken (Linie 262). Parkplätze seien ausreichend vorhanden.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt gegen Corona impfen lassen?

Zunächst nicht, aber: Sobald der Impfstoff großflächiger vorhanden ist, wird laut KVWL und Stadt die Impfung gegen das Coronavirus auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte verfügbar sein. Das dürfte aber noch Monate dauern.

Wo kann ich mich bei der Stadt über die Corona-Impfung informieren?

Die Stadt hat eine Internetseite geschaltet, dort sind alle Informationen rund um das Impfzentrum gesammelt. (https://www.bottrop.de/impfzentrum). Zusätztlich hat die Stadt Bottrop einen Hotline geschaltet. Unter der Rufnummer 02041 - 372380 gibt es alle Informationen zum Besuch im Impfzentrum. Aber Achtung: Eine Terminvereinbarung ist da nicht möglich.​

