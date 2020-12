Das Impfzentrum am Südring (ehemalige Kletter-Arena) ist betriebsbereit. Der Beginn der Impfungen steht aber noch nicht fest.

Fortschritt Impfzentrum am Bottroper Südring ist jetzt betriebsbereit

Bottrop. Zwar steht der Termin für einen Impfbeginn in Bottrop noch nicht fest, das Impfzentrum kann jedoch jetzt jederzeit seine Arbeit beginnen.

as Bottroper Impfzentrum am Südring ist betriebsbereit. Am Dienstag, 15. Dezember, meldete Krisenstabsleiter Paul Ketzer dem Land NRW die Fertigstellung. Geimpft werden kann aber erst, wenn der Impfstoff seine Zulassung erhalten hat und ausgeliefert wird.

Verschiedene Ämter der Stadt hatten in den letzten Wochen an der Einrichtung des Impfzentrums gearbeitet. In den folgenden Tagen werden im Gebäude weitere Umbauten durchgeführt. Zusätzliche Wegweiser und Hinweisschilder sollen beim Start der Impfungen einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten.

Planung richtet sich an Empfehlung zur Impfreihenfolge aus

Auch organisatorisch warten noch einige Aufgaben auf die Stadt und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), die den medizinischen Bereich verantwortet. Derzeit laufen die Vorplanungen für die einzelnen Impfphasen. Eine Expertenkommission hatte eine Empfehlung für die Impfreihenfolge der Bevölkerungsgruppen gegeben. Anhand dieser Liste erfolgt nun die Detailplanung. Besonderes Augenmerk liegt auf Personen, die das Impfzentrum nicht aufsuchen können und beispielsweise in ihren Pflegeeinrichtungen geimpft werden. Dies werden mobile Teams vor Ort übernehmen.

Der Beginn der Impfungen im Zentrum am Südring hängt vom Zeitpunkt der Lieferung des Impfstoffs und dessen Menge ab. Auskünfte über die Terminvergabe oder zu konkreten Abläufen im Impfzentrum werden gegeben, sobald der Stadt die nötigen Informationen vorliegen.

