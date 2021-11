Impfungen in Bottrop: Krankenhaus schaltet Termine frei

Bottrop. Das Bottroper Knappschaftskrankenhaus bietet nun Termine für Impfungen an. Der Impfzentrumsleiter rät, nicht wegen Omikron mit Booster zu warten.

Während die Stadt in dieser Woche ihr Impfangebot deutlich erweitert, steigt nun auch das Knappschaftskrankenhaus ein. Ab dem 2. Dezember bietet das Krankenhaus 200 Termine für Booster-Impfungen am Tag an, sie sind ab sofort buchbar über die städtische Homepage www.bottrop.de/impfung.

Termine für die Erst- und Zweitimpfung werden nicht im Knappschaftskrankenhaus angeboten. Aber bei den städtischen Angeboten: Am Mittwoch eröffnet das Impfzentrum am Südring wieder, am Donnerstag folgt das ehemalige Prisma-Gebäude in der Boy und am Freitag die Kulturkirche. Für alle Standorte sind noch Terminbuchungen im Dezember möglich.

Impfungen in Bottrop: Nicht wegen Omikron zögern

Der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Harald Hofer, rät dringend dazu, zeitnah ein Booster-Angebot wahrzunehmen. Manche zögern aktuell, weil bislang unklar ist, inwieweit die Impfung auch gegen die sich verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus wirkt.

Bis diese allerdings die Delta-Variante verdrängt, dauere es noch. „Ein Warten und Verzicht auf die Boosterimpfung, bis die Omikron-Variante gegebenenfalls flächendecken vorherrscht, ist somit wenig zielführend und gefährlich“, so Hofer. Sollte tatsächlich eine Virusvariante die Anpassung der Impfstoffe erfordern, werde eine weitere Impfung nötig – so wie es jährlich bei der Grippeschutz-Impfung der Fall ist.

