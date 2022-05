In Bottrop gilt seit Mitte März die Impfpflicht gegen Corona für medizinische Einrichtungen und Pflegeheime.

Corona Impfpflicht in Bottrop: So viele Menschen sind nicht geimpft

Bottrop. In der Pflege und in medizinischen Einrichtungen gilt die Impfpflicht. Die Stadt Bottrop prüft die Fälle der Ungeimpften, es drohen Strafen.

Die Stadt hatte es schlimmer befürchtet: Mit über 250 Ungeimpften im medizinischen Bereich und in der Pflege hatte der Krisenstab gerechnet; nun sind es 88 Personen, die nach Beginn der Impfpflicht als nicht-immunisiert gemeldet worden sind, wie Stadtsprecher Andreas Pläsken auf Nachfrage mitteilt.

„27 Fälle haben sich bereits erledigt, weil sich die Personen mittlerweile geimpft haben“, sagt Pläsken. Mit 16 Beschäftigten habe das Gesundheitsamt bereits Anhörungen geführt, weil sie deutlich gemacht hatten, sich trotz Impfpflicht nicht gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Sieben Personen haben ärztliche Stellungnahmen vorgelegt, warum sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen sollten.

Impfpflicht: Stadt Bottrop überprüft Meldungen bis 31. Mai

„Es bleiben also knapp 40 Personen, bei denen der Status offen ist“, so Pläsken. Von der Impfpflicht betroffene Einrichtungen hatten bis zum 31. März die Mitarbeiter melden müssen, die nicht geimpft sind. Noch bis zum 31. Mai haben die Kommunen laut Erlass Zeit, diese Meldungen zu überprüfen – ein aufwendiges Unterfangen, weil jeder Fall individuell betrachtet werden muss.

Ungeimpften drohen Betretungs- oder Tätigkeitsverbote. Es könne aber durchaus sein, so Pläsken, dass die Verweigerung der Impfung ungeahndet bleibt, wenn eine Dringlichkeit besteht, dass diese Person weiterhin in der Einrichtung tätig ist. Bislang habe die Stadt keine Verbote ausgesprochen. Wie viele Mitarbeiter von der Impfpflicht genau betroffen sind, kann die Stadt nicht sagen – in jedem Fall mehrere tausend.

