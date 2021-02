Regelungen Impflinge können sich das Serum in Bottrop nicht aussuchen

Bottrop. Ausschließlich das Bottroper Impfzentrum vergibt die Impftermine. Wahl zwischen AstraZeneca und Biontech besteht zurzeit nicht.

Die Stadtverwaltung weist auf die gegenwärtigen Impf-Regelungen hin. Neben den aktuell laufenden Impfungen der über 80-Jährigen kann sich auch Personal im medizinischen Bereich impfen lassen. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Hotline des Impfzentrums02041/ 372 380.

Diese Personen gehören zum medizinischen Personal

Zu den Berufsgruppen zählen Personen, die regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen tätig sind, Ärztinnen und Ärzte, die Infizierte behandeln oder aerosolgenerierende Tätigkeiten durchführen. Impfungen finden sowohl bei Bewohnern als auch beim entsprechenden Personal in teilstationären Einrichtungen, Tagespflegen, Wohngemeinschaften, Demenz und Beatmungs-WGs statt. Auch das Personal sowie die Bewohner in Einrichtungen des Betreuten Wohnens für Senioren können sich impfen lassen.

Das Alter bestimmt den Impfstoff

Grundsätzlich gilt, dass Personen zwischen 18 und 64 Jahren ausschließlich den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca verabreicht bekommen. Personen außerhalb dieser Altersspanne erhalten den Impfstoff des Herstellers Biontech oder Moderna. Eine Wahlmöglichkeit besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!