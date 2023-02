Impfgegner verteilen dubiose Flyer in Bottroper Briefkästen

Dieser Flyer wurde in Haushalten in Bottrop verteilt.

Bottrop. In Bottroper Briefkästen sind in den vergangenen Wochen dubiose Flyer gelandet. Impfgegner verbreiten darauf fragwürdige Informationen.

Sie sehen professionell aus, gedruckt auf festem Papier, die Optik erinnert an Informationsbroschüren des Gesundheitsministeriums. Doch bei den Flyern mit dem Titel „Fakten Booster“ handelt es sich nicht um offizielle Schreiben aus seriöser Quelle. Sie sind erstellt durch den so genannten „Medizinischen Behandlungsverbund“ (MBV), einer GmbH mit fragwürdigem Hintergrund.

In den vergangenen Wochen sind diese Flyer in zahlreichen Bottroper Briefkästen gelandet. Eine Anwohnerin aus der Boy hat sich bei der Redaktion gemeldet, ist „schockiert“ von den Daten, die auf dem Flyer verbreitet werden, noch dazu in hochwertiger Druckqualität, die Seriosität vorgaukelt. Auch in der Innenstadt ist der Flyer aufgetaucht.

Flyer in Bottroper Briefkästen: Fragwürdige Fakten

Die Verfasser des Din-A-5-Schreibens behaupten, dass die Fälle von „plötzlich eingetretenem Tod“ um über 1000 Prozent gestiegen sind, seitdem gegen Corona geimpft wird. Auch die Fälle von „Krebserkrankungen in der Lungenhaut“ seien gestiegen, ebenso die von Leukämie und Knochenschwund. Quellen sind für diese Behauptungen – die sich mit offiziellen Statistiken nicht decken – nicht angegeben, lediglich ein Verweis auf die Internetseite des MBV.

Unter dem Titel „Bevölkerung starr vor Angst“ schreiben die Verfasser zudem, dass „von Regierungs- und Behördenseite die Menschen über die öffentlichen Medien in eine teilweise bis heute andauernde Massenpanik versetzt“ worden seien.

Als Geschäftsführer des Verbundes ist Markus Böning angegeben. Während der Pandemie bot der Unternehmer unter anderem Ausweise, die vom Maskentragen befreien, im Internet an, ebenso Bescheinigungen über Schnelltests und vorläufige Impfunfähigkeit. Das Landgericht Stade entschied 2022, dass er damit „unrichtige Gesundheitszeugnisse“ ausgestellt habe.

Montagsdemos gegen Corona-Impfungen: Kaum noch Teilnehmer in Bottrop

Die Polizei sagt auf Nachfrage, dass zwar Markus Böning, aber nicht der „Medizinische Behandlungsverbund“ polizeibekannt sei. Der Flyer sei der Polizei bislang nicht vorgelegt worden, es seien darauf auch keine Straftatbestände erkennbar. Behauptungen aufstellen und seine Meinung äußern ist nicht verboten.

Auf den Papieren wird auch zur Teilnahme an den „Demonstrationen für Aufklärung und Wahrheit“ aufgerufen, die jeden Montagabend auf dem Bottroper Kirchplatz in der Innenstadt starten. Waren diese Demos früher noch unter dem Titel „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ bei der Polizei angemeldet, stehen sie jetzt unter der Überschrift „Frieden, Freiheit, keine Waffen“. Laut Polizeisprecher Andreas Lesch sei die Teilnehmerzahl bereits im vergangenen Jahr stak zurückgegangen, zuletzt habe die Polizei nie mehr als 50 Teilnehmer gezählt.

