Impfangebot für die Schüler des Bottroper Berufskollegs

Bottrop. Das Bottroper Impfzentrum wird den Schülern des Berufskollegs eine Impfung anbieten. Impfaktionen an anderen Schulen sind nicht geplant.

Das Bottroper Impfzentrum plant zum Schuljahresstart Mitte August eine Impfaktion für die mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler des Bottroper Berufskollegs. Das kündigt der Krisenstab an.

Mit diesem Impfangebot reagiere der Krisenstab auf die Ankündigung des NRW-Gesundheitsministeriums vom Dienstag, es solle Impfangebote auch an den Kollegschulen geben, sagt Krisenstabssprecher Andreas Pläsken. „Die meisten Schüler dort sind in einem Alter, in dem sie selbst entscheiden können, ob sie das Impfangebot annehmen wollen oder nicht“, sagt Pläsken. Erlaubt sei die Impfung bei Heranwachsenden ab 16 Jahren auch ohne die ausdrückliche Zustimmung der Eltern.

Keine Pläne für andere weiterführende Schulen in Bottrop

Für andere weiterführende Schulen in Bottrop ist derzeit kein spezielles Impfangebot geplant. „Ob und wie an Schulen geimpft werden soll, ist eine Entscheidung des Landes. Ganz besonders bei der Frage nach den Impfangeboten für Lehrerinnen und Lehrer“, sagt Pläsken.

In Gelsenkirchen dagegen hat Bildungsdezernentin Anne Heselhaus Impfaktionen für Schüler ab 16 Jahren an weiterführenden Schulen ab dem 23. August angekündigt. Bei Schülern unter 18 Jahren soll auch das Einverständnis der Eltern eingeholt werden. Das Impfangebot gilt ausdrücklich auch für Lehr- und Betreuungskräfte, die noch nicht geimpft seien.

