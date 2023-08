Im Volkspark Batenbrock in Bottrop werden 15 Bäume gefällt

Im Volkspark Batenbrock in Bottrop werden circa 15 Bäume gefällt.

Bottrop. Wegen Kanalarbeiten: Die Stadt Bottrop lässt 15 Bäume am Spielplatz im Volkspark Batenbrock fällen. Der Spielplatz wird teilweise gesperrt.

Zur Vorbereitung der Drainage- und Kanalbauarbeiten am Volkspark Batenbrock entlang der Grundstücksgrenzen Ziegelstraße und Horster Straße werden mehrere vorbereitende Maßnahmen durchgeführt. Im Zuge dieser Vorarbeiten wird eine Rodungs- und Baumfällaktion auf dem Gelände des Spielplatzes an der Horster Straße stattfinden, wie die Stadt Bottrop mitteilt.

Betroffen sind circa 15 Bäume. Die Arbeiten beginnen bereits diese Woche, gefolgt von den eigentlichen Drainage- und Kanalbauarbeiten, die ab dem 4. September beginnen werden.

Diese gesamten Maßnahmen werden von externen Ingenieurbüros mit ökologischer Baubegleitung überwacht, so die Stadt. Dieser Ansatz gewährleiste eine Überwachung des Gehölzbestands vor und während der Maßnahme, um den strengen Anforderungen des Artenschutzrechts gerecht zu werden. Ziel sei es, die unvermeidlichen Eingriffe in den Naturhaushalt auf ein Minimum zu beschränken.

Die ausführende Baufirma schätzt, dass die gesamte Tiefbaumaßnahme, einschließlich der vorbereitenden Maßnahmen, etwa vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen wird. Während der Bauarbeiten wird der Bereich des Spielplatzes an der Horster Straße aus Sicherheitsgründen abgesperrt sein und daher nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen.

Ebenso ist auf dem Parkplatz an der Ziegelstraße mit Einschränkungen zu rechnen, da dieser als Lager- und Baustelleneinrichtungsfläche für die Durchführung der Maßnahmen genutzt wird.

