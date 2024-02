Im Kiosk: Post eröffnet neue Filiale in Bottrop-Grafenwald

Bottrop Ende Januar hat die Postfiliale in der Grafenwälder Tankstelle geschlossen. Nun gibt es eine Alternative in dem Bottroper Stadtteil.

Die Deutsche Post eröffnet am 6. März eine neue Filiale in Bottrop-Grafenwald, im Geschäft „Der Grafenwald Kiosk“ in der Schneiderstraße 83. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale in der Bottroper Straße 184. Allerdings ist diese bereits seit dem 31. Januar geschlossen, so dass die Grafenwälder fünf Wochen keine Anlaufstelle im Stadtteil haben.

In der neuen Filiale können die Kundinnen und Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service sind ebenfalls möglich. Die Filiale ist montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Grafenwald Kiosk hat im Sommer 2023 in ehemaliger Eisdiele eröffnet

Die Deutsche Post sichert zu, dass das Postgeheimnis gewahrt sei, auch wenn es sich um eine Filiale innerhalb eines Kiosks handelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien entsprechend geschult.

Der „Grafenwald Kiosk“ hat im Sommer vergangenen Jahres in den ehemaligen Räumen der Eisdiele La Crema eröffnet. Inhaber Timo Schubert führt das Geschäft zusammen mit seiner Lebensgefährtin Lisa Vervuurt; sie bieten dort auch Kaffee und belegte Brötchen an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop