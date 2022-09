Im Fokus bei Schwerpunktkontrolle: Tuner, Drogen, Straftaten

Bottrop. Polizei und Ordnungsdienst haben die mittlerweile zehnte Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt begonnen. Die Bilanz kommt am Donnerstag.

Die Polizei und der städtische Ordnungsdienst KOD haben am Mittag eine weitere Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt durchgeführt. Die Bilanz der Kontrollen wird die Polizei am Donnerstag vorlegen.

Auch bei der zehnten gemeinsamen Kontrolle hat die Polizei schon am Mittag wieder Treffer gelandet. „Wir haben bereits zwei Autos sicher gestellt“, sagt Einsatzleiter Jens Plogmann. Ein BMW war deutlich zu laut, ein Golf war tiefer gelegt als erlaubt. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis im Wortsinn aus dem Verkehr gezogen. Das ist zur kleinen Tradition geworden bei den Schwerpunktkontrollen in Bottrop: Auf der Suche nach illegalem Tuning sind die Beamten noch jedes Mal fündig geworden. Der Rekord steht bei sechs abgeschleppten Fahrzeugen. „Wir haben den Blick auf die Raser- und Tuner-Szene“, sagt Plogmann. Dabei weist die Polizei allerdings immer wieder darauf hin, dass sie nur illegales Tuning ahnden die Halter legal getunter Fahrzeuge nichts zu befürchten haben. Hintergrund: Die Polizei will verhindern, dass sich Teile der illegalen Tuningszene nach Bottrop verlagern. Seitdem Anfang Januar ein Treffen am Südring-Center mit fast 400 Fahrzeugen einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst hatte, wird die Zufahrt zum Parkplatz an Wochenenden von einem Sicherheitsdienst kontrolliert.

Drogensuche im Ehrenpark: Rauschgiftspürhund Theo mit Diensthundeführer POK Andreas Boller von der Diensthundestaffel Recklinghausen, Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Drogensuche im Ehrenpark

Was die gemeinsamen Kontrollteams sonst noch so im Auge haben bei ihrer Schwerpunktaktion: Natürlich zeigen sie Flagge am Busbahnhof ZOB und am Berliner Platz. Auf dem Ehrenpark liegt ein Fokus bei der Bekämpfung von Drogendelikten. Dabei wurden die Beamten diesmal unterstützt von Rauschgiftspürhund Theo.

Zudem sind Ordnungsdienst und Polizei unterwegs auf der Unteren Hochstraße, aber auch in Nebenstraßen wie der Bothenstraße, aus der regelmäßig Anwohnerklagen zu hören sind. Und schließlich werfen sie auch einen Blick in Innenstadtecken, an denen es immer wieder zu Sachbeschädigungen kommt.

