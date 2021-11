Ilona Rauhut leitet Bottrops Kultimbiss „Christa’s Grill“

Bottrop. Christa Pawlenka hat aufgehört und eine Nachfolgerin gefunden. So hat Ilona Rauhut die ersten Wochen in „Christa’s Grill“ am Pferdemarkt erlebt.

Der Kultimbiss „Christa’s Grill“ lebt weiter. Ilona Rauhut führt die Geschäfte in der Tradition ihrer legendären Vorgängerin, Christa Pawlenka, weiter. Als sie ihren Abschied nach mehr als 50 Jahren verkündete, stellte sich die Frage nach der Nachfolge.

In ihrer Verwandtschaft wurde die Gastronomin schließlich fündig in Person von Ilona Rauhut. Die 56-Jährige aus Oberhausen musste nicht zweimal überlegen, ob sie das Erbe antreten will. Natürlich sei ihr „Christa’s Grill“ ein Begriff gewesen, sagt sie im Gespräch mit der WAZ. An den Gerichten hat sie nichts verändert. Es gibt weiterhin Bratwurst vom Holzkohlegrill, Mettwurst, Krakauer, Currywurst und selbstverständlich Reibekuchen.

Sobald der Imbisswagen am Bottroper Pferdemarkt öffnet, sind die ersten Kunden da

Schnell hat sie gemerkt, welchen Kultstatus der Imbiss in Bottrop genießt. Wenn sie um 11 Uhr öffnet, stehen schon die ersten Kunden, wie sie erzählt, mit leerem Magen am Wagen. Anfangs reagierten einige ein bisschen skeptisch. Nach dem Motto: Die Frau im Wagen kenne ich nicht, wo ist Christa? „Die Leute waren vorsichtig. Immerhin ist Christa ja ein Urgestein in Bottrop“, sagt die 56-Jährige lächelnd.

Der Pferdemarkt ist der angestammte Platz von „Christa’s Grill“. Dort bietet auch Ilona Rauhut Würstchen und Reibekuchen an. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Der Name Christa’s Grill ist eine Marke und ein Aushängeschild“

Zaghaft trauten sich die ersten Kunden an den Wagen und ließen sich geschmacklich und menschlich überzeugen. Anschließend lief die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ihre Vorgängerin half tatkräftig mit. „Christa hat mich sehr unterstützt“, sagt Ilona Rauhut. An den ersten Markttagen sei sie vorbeigekommen und habe sie als ihre Nachfolgerin den Kunden vorgestellt. „Das war ganz toll von ihr“, so Rauhut. Noch heute fragt Christa Pawlenka manchmal nach, ob alles in Ordnung ist. Rauhut: „Der Grill ist und bleibt ihr Baby.“ An eine Änderung des Namens „Christa’s Grill“ habe sie nicht gedacht. „Der Name ist eine Marke und ein Aushängeschild“, sagt sie.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes steht der Kultimbiss jeden Tag, außer Sonntag („Das lohnt sich nicht“), ab 11 Uhr am Pferdemarkt. Meistens bis 18, 19 Uhr. Das macht sie abhängig davon, wie das Geschäft um diese Uhrzeit noch läuft. Optisch wird sie den Imbiss nicht verändern. „Es ist Christas erster Wagen“, sagt Ilona Rauhut. Mit ihm fing vor 50 Jahren alles an. „Und es ist der Wagen, in dem sie aufgehört hat.“

Im Januar erlebt der Wagen jedoch für ein paar Tage eine kleine Restauration. Die Witterung der vergangenen Jahre hat doch Spuren hinterlassen. Wenn Corona es zulässt, soll der Imbisswagen aus Sicht von Ilona Rauhut neben dem Wochenmarkt gerne wieder ein fester Bestandteil von Veranstaltungen wie Kirmessen, Schützenfesten etc. werden.

