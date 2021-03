IHK würdigt Bottrops Firmen mit ersten Azubis

Bottrop. Stellvertretend für die Firmen, die trotz Corona erstmals in die Ausbildung eingestiegen sind, erhält ein Bottroper Reformhaus eine Auszeichnung.

Auch in der Corona-Pandemie wagen sich viele Betriebe erstmals an die Ausbildung von Fachkräften – so auch das Bottroper Reformhaus Bacher. Es stellte im vergangenen Jahr eine erste Auszubildende ein und wurde jetzt von der IHK Nord Westfalen stellvertretend für alle Betriebe in der Stadt ausgezeichnet, die 2020 erstmals in die Ausbildung eingestiegen sind.

Ausbildung stärkt die Wirtschaftskraft der Region

Die Urkunde erreichte das Unternehmen per Post. Wegen der Pandemie konnte sie nicht, wie bei den Ehrungen vergangener Jahre, von der Bottroper Unternehmerin und IHK-Vizepräsidentin Birgit Wiesehahn-Haas persönlich übergeben werden. „Die Anerkennung ist deswegen nicht geringer“, unterstreicht Carsten Taudt, IHK-Geschäftsbereichsleiter für Bildung und Fachkräftesicherung. Denn mit Ausbildung sicherten sich Unternehmen nicht nur Fachkräfte. „Sie stärken damit auch die Wirtschaftskraft der Region.“

Im hiesigen IHK-Bezirk bildeten im vergangenen Jahr insgesamt 324 Betriebe erstmals aus. „Diese Unternehmen haben genau die richtige Entscheidung getroffen, denn der Fachkräftemangel wird selbst in der Krise größer“, weist Taudt auf aktuelle Erhebungen hin.

Die Pandemie stand dem Reformhaus Bacher nicht im Wege, es konnte den Betrieb zu normalen Öffnungszeiten führen.