IHK sucht Unternehmen für virtuelle Ausbildungsmesse

Bottrop. Firmen aus Bottrop und der ganzen Emscher-Lippe-Region können sich potenziellen Azubis digital vorstellen. Anmeldung bis zum 16. April möglich.

Die virtuelle Ausbildungsmesse AzuBeYou der sechs IHKs im Ruhrgebiet öffnet am 8. und 9. Juni zum zweiten Mal ihre Tore für Unternehmen und Jugendliche. Rund 20 IHK-Mitgliedsunternehmen aus der Emscher-Lippe-Region haben die Möglichkeit, dabei zu sein.

Corona-Pandemie stellt Ausbildungsmarkt auch in Bottrop auf die Probe

Mit Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen stellt die Pandemie den Ausbildungsmarkt auf die Probe: „Gerade jetzt bietet die Messe Ausbildungsbetrieben die Chance, sich Nachwuchskräften vorzustellen und eigene Ausbildungsangebote zu bewerben“, so Carsten Taudt, Geschäftsbereichsleiter Bildung bei der IHK Nord Westfalen. „Betriebe und Teilnehmende profitieren vom geringen logistischen Aufwand: die Messeteilnahme kann im Home-Office ebenso wie vom Büro aus oder eben vom Klassenzimmer aus und genauso während des Homeschoolings erfolgen.“

Virtueller Rundgang auf dem digitalen Messegelände der IHK

Mit Computer, Tablet oder Smartphone kann der Nachwuchs Ausbildungsbetriebe bei einem virtuellen Rundgang auf dem digitalen Messegelände besuchen. Per Live- oder Videochat kommen Ausbildungsplatzsuchende mit Personalverantwortlichen in Kontakt, informieren sich anhand von Unternehmensvideos oder laden direkt ihre Bewerbungsunterlagen hoch. An einem virtuellen Info-Point helfen bei allen Fragen der Ausbildung die Mitarbeitenden der IHK. Bei der ersten Veranstaltung im Herbst 2020 kamen 1600 Besucherinnen und Besucher in die virtuellen Messehallen.

Unternehmen können sich bis zum 16. April anmelden und sich einen virtuellen Messestand sichern: www.azubeyou.de. Ansprechpartnerin bei der IHK Nord Westfalen ist Sabine Braukmann (braukmann@ihk-nw.de, 0209 388 537).