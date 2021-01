IHK bietet Online-Sprechstunde für Bottroper Azubis an

Bottrop. Ausbildungsberater stehen im Corona-Lockdown für vertrauliche Gespräche per Videotelefonat bereit. Termine können online vereinbar werden.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen bietet während des aktuellen Lockdowns eine Online-Sprechstunde auch für Auszubildende aus Bottrop an. Ab Montag (18. Januar) können Azubis von Mitgliedsunternehmen über die IHK-Homepage Termine mit der Ausbildungsberatung buchen.

Corona-Lockdown: Viele Azubis sind verunsichert

„Die Einschränkungen durch den Lockdown betreffen alle Auszubildenden. Viele sind verunsichert, haben Sorgen und Nöte“, berichtet Carsten Taudt, IHK-Geschäftsbereichsleiter Bildung und Fachkräftesicherung. In Corona-Zeiten Azubi zu sein, sei nicht immer leicht. Da die Ausbildungsberater derzeit nicht an den Berufskollegs präsent sein können, bietet die IHK nun vertrauliche Gespräche per Videotelefonat an, um den persönlichen Kontakt zu halten.

Die kostenlose Online-Beratung ist zunächst befristet bis zum Ende des Lockdowns. Information und Terminbuchung: www.ihk-nw.de/ausbildungsberatung