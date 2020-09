Ideen gesucht für die Spielplätze im Volkspark Batenbrock

Bottrop. Bottroper Kinder sollen Vorschläge für Spielgeräte machen. Bei der Stadtteilagentur Batenbrock können sie gemalte und gebastelte Bilder abgeben.

Die Stadtteilagentur Batenbrock startet eine Beteiligungsaktion für Kinder im Quartier, die Ideen für den Umbau der Spielplätze im Volkspark einbringen möchten. Gesucht werden gemalte und gebastelte Bilder vom Lieblingsspielgerät sowie Ideen für die zukünftigen Spielplätze.

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Volksparks Batenbrock sollen die Spielplätze 2021/2022 mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt erneuert werden. Zusammen mit dem Fachbereich Umwelt und Grün möchte die Stadtteilagentur daher vorab die Kinder des Stadtteils fragen, welche Wünsche diese für die zukünftigen Spielplätze haben.

Die gesammelten Spielplatz-Ideen der Bottroper Kinder werden ausgestellt

Die gemalten und gebastelten Werke können in der Stadtteilagentur (Paßstraße 54) oder dem Stadtteilbüro (Horster Straße 228) abgegeben werden. Die gesammelten Ideen werden im Bürofenster der Stadtteilagentur gezeigt und am Ende ausgewertet. Im Anschluss werden sie dann in die weitere Planung für die Spielplätze einfließen.

In der Regel sind die Mitarbeiter der Stadtteilagentur Montag bis Mittwoch jeweils von 9 bis 16 Uhr vor Ort. Darüber hinaus kann der Außenbriefkasten genutzt werden.

Kontakt bei Rückfragen: 02041 76 32 696 oder per E-Mail an info@stadtteilagentur-batenbrock.de