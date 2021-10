Hospizgruppe Bottrop bietet Onlinekurs zur Letzten Hilfe an

Bottroperinnen und Bottroper können bei einem Letzte-Hilfe-Kurs lernen, was sie für Mitmenschen am Ende des Lebens tun können.

Bottrop. Bottroperinnen und Bottroper können bei einem Letzte-Hilfe-Kurs lernen, was sie für Mitmenschen am Ende des Lebens tun können.

Das Lebensende und das Sterben machen Angehörige und Freunde oft hilflos. Die Ambulante Hospizgruppe Bottrop bietet nun einen Basis-Kurs zur Letzten Hilfe an, in dem Bürgerinnen und Bürger lernen, was sie für ihre Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. Dieser findet am Mittwoch, 3. November, per Online-Videokonferenz statt.

Hospizgruppe Bottrop: Letzte Hilfe muss Allgemeinwissen werden

Dieses Anliegen der Hospizgruppe steht dahinter: „Wissen um Letzte Hilfe und Umsorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen muss (wieder) zum Allgemeinwissen werden.“ Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die sich über die Themen rund um das Sterben, Tod und Palliativversorung informieren wollen, schafft Grundlagen und hilft mit, die allgemeine ambulante Palliativversorgung zu verbessern. Letzte Hilfe sei das Basiswissen für eine sorgende Gesellschaft und wendet sich an Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Betriebe, verdeutlichen die Organisatorinnen.

Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, die auch in der Familie und Nachbarschaft möglich ist, so die Hospizgruppe: „Wir möchten Grundwissen an die Hand geben und ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.“

Hospizgruppe Bottrop stellt bei Bedarf Leihgeräte für Online-Kurs zur Verfügung

Kursthemen sind die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmacht, mögliche Beschwerden und deren Linderung. „Wir überlegen anschließend gemeinsam, wie man Abschied nehmen kann und besprechen unsere Möglichkeiten und Grenzen“, so die Organisatorinnen.

Der kostenlose Kurs findet am Mittwoch, 3. November, von 9 bis 13 Uhr über Zoom statt. Die Moderation übernehmen die Koordinatorinnen der Hospizgruppe und zertifizierte Letzte-Hilfe-Kursleiterinnen Anja Lenzyk und Christiane Raffel. Die Hospizgruppe stellt bei Bedarf Tablets als Leihgeräte zur Verfügung.

Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Anmeldung bis zum 22. Oktober unter 02041 763812 oder kontakt@hospizgruppe-bottrop.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop