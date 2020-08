Horster Straße wird am Donnerstag erneut voll gesperrt

Bottrop. Seit einem Wasserrohrbruch am Montagmittag ist die Horster Straße eine Einbahnstraße. Am Donnerstag gibt es erneut eine Vollsperrung.

Nach dem Wasserrohrbruch an der Horster Straße am Montag muss die Straße in Höhe der Hausnummer 177 zur Folgenbeseitigung am Donnerstag, 27. August, nochmals von 7 Uhr bis in den frühen Abend voll gesperrt werden. Die entsprechende Umleitung für den Straßenverkehr wird über den Ostring, die Scharnhölzstraße und die Aegidistraße ausgeschildert.

Der Buslinienverkehr wird ebenfalls über die Scharnhölzstraße und Aegidistraße sowie zusätzlich über die Germaniastraße umgeleitet. Die Haltestelle „Ostring“ der Linien 260, 265 und NE 19 wurde zur Haltestelle „Im Flaßviertel“ der Linien 262 und 264 verlegt. Die Haltestellen „Düppelstraße“ und „Siemensstraße“ entfallen. Die Vestische empfiehlt ihren Fahrgästen, auf die Haltestelle „Arenberg/Fortsetzung“ auszuweichen.