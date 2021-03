Holzkohlegrill in Bottroper Wohnung: Fünf Menschen verletzt

Bottrop. Fünf Bottroper sind mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in eine Spezialklinik gefahren worden. Auslöser war ein Holzkohlegrill in einer Wohnung.

Durch einen Holzkohlegrill haben in einer Wohnung in Bottrop fünf Menschen Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten. Die Einsatzkräfte seien am Sonntagabend alarmiert worden, weil eine Person zusammengebrochen war, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die vier Bewohner der betroffenen Wohnung seien in eine Spezialklinik gebracht worden. Alle seien zu dem Zeitpunkt wieder bei Bewusstsein gewesen. Eine Nachbarin, die sich am Abend ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde demnach vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte die vierköpfige Familie den Grill am Abend im Garten genutzt und anschließend wieder in die Wohnung gebracht. Die Kohle sei jedoch noch nicht ganz verloschen gewesen, so dass sich Kohlenmonoxid in der Wohnung ausbreitete. Man habe auch die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus kontrolliert, teilte die Feuerwehr weiter mit. Es seien aber keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt worden.