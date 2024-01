Zwei Unfallfluchten hat die Polizei auf der Essener Straße in Bottrop registriert (Symbolbild).

Verkehrsunfall Hoher Schaden nach Unfallflucht nahe A42-Abfahrt in Bottrop

Bottrop Nachdem sie die Autobahn verlassen haben, stehen zwei Pkw zunächst als Linksabbieger nebeneinander. Dann zieht ein Fahrer plötzlich nach rechts.

Bei einem Unfall auf der Essener Straße in Bottrop, nahe der A42-Ausfahrt Bottrop-Süd, ist an dem Wagen eines Bottropers (45) ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Der Verursacher fuhr einfach weiter, berichtet die Polizei.

Der Bottroper und der unbekannte Fahrer standen am Montag gegen 12.25 Uhr zunächst als Linksabbieger nebeneinander, nachdem sie die A42 in Richtung Dortmund an der Ausfahrt Süd verlassen hatten. Zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord ist die A42 aktuell wegen der maroden Brücke über den Rhein-Herne-Kanal gesperrt. Dann zog der Unbekannte jedoch plötzlich nach rechts und touchierte beim Ausholen den Wagen des 45-Jährigen, berichtet die Polizei. Ohne anzuhalten, fuhr der Verursacher davon.

Bottrop: Zweite Unfallflucht an der Essener Straße am Nachmittag

Am Montag kam es an der Essener Straße noch zu einer weiteren Unfallflucht. In der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Opel Zafira und flüchtete. Er verursachte einen Schaden von etwa 5000 Euro. Das beschädigte Auto stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz, neben einer Tankstelle, nahe der Bahnhofstraße.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 zu melden.

